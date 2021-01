Geschreven door Jessica Westdijk 18 jan 2021 om 13:01

Edwin van der Sar schoof zondagavond aan bij Rondo. Daar kwam ook de situatie rondom Abdelhak Nouri ter sprake.

De familie en Ajax zijn het nog altijd niet eens over de financiële vergoeding die de club moet betalen. Het lijkt uit te gaan lopen op een arbitragezaak. “Wij en de familie hadden er graag persoonlijk uitgekomen. Het is erg voor ons en voor de familie heel erg, maar het belangrijkst is dat de relatie goed blijft. Het is niet alleen Edwin van der Sar. Het zijn meer mensen die daar wekelijks naar toegaan. Ik ben er al een tijdje niet geweest, maar dat heeft grotendeels te maken gehad met corona”, zo vertelde Van der Sar.

Ajax heeft wel gezorgd voor een huis vlak bij het ouderlijke huis. “Dat vind ik niet meer dan normaal,” reageert Van der Sar. De kwestie houdt de gemoederen al een paar jaar bezig. “Misschien is het maar goed dat er een onafhankelijk iemand op de zaak gaat zitten,” aldus Van der Sar.