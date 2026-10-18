Van der Sar wijst beste speler Ajax aan: "Een erg goede speler"
Edwin van der Sar kijkt met veel aandacht naar het werk van de Ajax-selectie onder Míchel. De oud-goalie maakt een tussentijds rapport op.
Wie is de grote ster van Ajax? Daar kan Van der Sar kort over zijn: Julian Brandt. "Hij is een ervaren middenvelder en voormalig international. Een erg goede speler", stelt Van der Sar tegenover het Kroatische medium Sportklub.
Ook spits Tolu Arokodare, die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, kan Van der Sar bekoren. "De nieuwe spits, Tolu, scoort veel doelpunten en is fysiek sterk", vindt hij. Tolu was in de laatste vijf Eredivisieduels goed voor vier goals.
Ook de iconische Marc-André Ter Stegen is deze zomer naar Amsterdam gehaald. "Dan is er nog Ter Stegen. Hij heeft lang niet gespeeld, maar keert nu terug naar het hoge niveau dat hij bij Barcelona liet zien", aldus Van der Sar over de sluitpost.
Daarna ligt hij nog twee spelers uit die hij als bepalend ziet. "Op het middenveld hebben we Mokio en Amrabat. Er lopen goede spelers rond, maar de trainer moet nog wel de juiste opstelling zien te vinden", zegt hij tot besluit.
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