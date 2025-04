'Van der Sar wilde Feyenoord-legende halen': "Hebben gesproken"

Slot begon zijn trainersloopbaan bij PEC Zwolle, waar hij na zijn spelerscarrière een jeugdteam onder zijn hoede nam. Na één seizoen maakte hij de overstap naar SC Cambuur, waar hij ruim twee jaar als assistent-trainer actief was en later samen met Sipke Hulshoff tijdelijk de rol van interim-trainer vervulde.

In die periode toonde Ajax interesse. "We hebben hem toen gesproken, we hadden een tip gekregen", vertelt Van der Sar in gesprek met Viaplay. "We hadden met Keizer (Marcel, toenmalig hoofdtrainer, red.) natuurlijk wel een connectie, maar we hadden niet de positie beschikbaar die hij graag wilde denk ik."

Hieruit blijkt dat er voor Slot destijds geen passende functie als assistent of trainer bij Ajax beschikbaar was. Die kans kreeg hij later wel bij AZ. "AZ had een hogere positie om hem neer te zetten. Ik had hem toen nog niet als hoofdtrainer in gedachten", aldus Van der Sar. In Alkmaar werkte Slot eerst twee seizoenen als assistent voordat hij doorbrak als hoofdtrainer.

Inmiddels heeft Slot zijn naam definitief gevestigd. Zondag kroont de Bergentheimer zich tot kampioen van de Premier League met Liverpool, een prestatie van formaat en eerder werd hij al kampioen met Feyenoord.