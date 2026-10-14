Van der Sar zeer kritisch op Ajax: "Of Ajax op de goede weg is?"
Edwin van der Sar heeft zijn twijfels over de huidige ontwikkeling van Ajax. De voormalig algemeen directeur van de Amsterdammers vindt dat zijn oude club nog onvoldoende vooruitgang boekt en wijst vooral naar de defensieve organisatie. In aanloop naar het Conference League-duel met Hajduk Split spreekt Van der Sar tegenover het Kroatische Sportklub zijn zorgen uit over de prestaties van Ajax.
De oud-doelman krijgt de vraag of Ajax volgens hem inmiddels weer op de goede weg is. Zijn antwoord laat weinig aan de verbeelding over. "Of Ajax op de goede weg is? Dat denk ik niet", stelt Van der Sar. "Ajax moet meedoen om de titel, jonge spelers ontwikkelen en succesvol zijn. De afgelopen drie jaar waren lastig voor de club. Ik hoop dat het dit seizoen beter gaat, ook al zijn we niet goed begonnen in de competitie. We hebben thuis veel punten laten liggen. Nu staat de eerste Europese wedstrijd voor de deur en ik hoop dat we in Split goed uit de startblokken komen."
Volgens Van der Sar ligt een belangrijk verbeterpunt bij de verdediging van Ajax. De oud-international hecht veel waarde aan een goed georganiseerde achterhoede en vindt dat de Amsterdammers op dat vlak nog stappen moeten zetten. "Als voormalig doelman heb ik altijd van perfecte organisatie gehouden. Als de verdediging goed speelt en geen doelpunten tegen krijgt, heb je een grotere kans om te winnen. Je moet de juiste opstellingen in de verdediging vinden", legt hij uit.
Van der Sar beseft dat Ajax de afgelopen periode niet altijd over alle spelers kon beschikken. Blessures en de late komst van bepaalde spelers hebben volgens hem invloed gehad op de defensieve stabiliteit. "Er waren blessures en sommige spelers kwamen later", vervolgt de voormalig Ajax-directeur. "Ik hoop dat ze die tekortkomingen in de verdediging kunnen aanpakken en ervoor kunnen zorgen dat ze niet meer zoveel doelpunten tegen krijgen."
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