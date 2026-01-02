Van der Vaart gaat aan de slag als commentator: "Een evenement"

Rafael van der Vaart maakte in het verleden furore bij clubs als Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid. Na zijn loopbaan als profvoetballer ging hij aan de slag als analyticus, maar Wytse van der Goot laat weten dat de voormalig Ajacied ook nog een keer aan zal schuiven als commentator.

“Ik ga het (commentaar geven, red.) binnenkort een keer doen met Rafael van der Vaart", vertelt hij op de website van VI. "Waarschijnlijk wordt dat een Spaans competitiepotje, met iets minder lading en zonder een uur voor- en nabeschouwing. Een wedstrijd die iets meer op zichzelf staat. Dan kan het wel leuk zijn, dan maken we er iets meer een evenement van. Bij een grote wedstrijd zou ik daar persoonlijk minder behoefte aan hebben", aldus Van der Goot.

Volgens Vincent Schildkamp is er tot nu toe echter maar één geschikte co-commentator geweest. "Het grote probleem in Nederland is, dat we er maar één hebben die het goed kan: Wim Kieft", vertelt hij over de voormalig Oranje-international. "Hij heeft het jarenlang gedaan bij Canal+ en Sport1. Hij kon doseren en kwam met tactische aanvullingen", aldus Schildkamp, die ooit ook een keer met Aad de Mos heeft samengewerkt.

"Aad vroeg van tevoren wat er van hem verwacht werd", blikt hij terug. "Ik noemde het voorbeeld van Kieft: gedoseerd een tactisch verhaal brengen met toegevoegde waarde. Dat was hem wel duidelijk, zei-ie. De wedstrijd begint, Liverpool trapt af, United verovert vrij snel de bal en Gary Neville schiet de bal vanaf twintig meter snoeihard op de lat. Ik zat midden in mijn commentaar en ik hoor naast me: "Ik heb het al gezien, Liverpool gaat met 3-0 winnen, United staat veel te open. Dat wordt helemaal niks". Er was nog niet eens een minuut gespeeld. Ja, zo is Aad", besluit Schildkamp met een grote glimlach.