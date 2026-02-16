Van der Vaart: "Ajax is nu niet de ideale tussenstap voor hem"

Analist Rafael van der Vaart vindt dat Resink klaar is voor een volgende stap, maar begrijpt het uitblijven van een transfer. "Hij zal het nu niet beseffen, maar ik denk dat het heel goed is dat hij niet naar Benfica is gegaan", zo vertelt de oud-international aan tafel bij Studio Voetbal. "Daar kom je niet als grote meneer binnen."

"Neem even een tussenstapje. Hij heeft alles, hoor. Ik heb op hem gelet, tegen Ajax vond ik hem ook héél goed spelen. Hij heeft alles in zich. Op dit moment is Ajax misschien ook niet de ideale tussenstap, maar ik denk dat Benfica een stapje te hoog is," zo besluit Rafael van der Vaart.