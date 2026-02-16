Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart: "Ajax is nu niet de ideale tussenstap voor hem"

Joram
bron: Studio Voetbal
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Stije Resink stond deze winter dicht bij een transfer naar Benfica, terwijl ook Ajax interesse toonde. Toch bleef de middenvelder bij FC Groningen.

Analist Rafael van der Vaart vindt dat Resink klaar is voor een volgende stap, maar begrijpt het uitblijven van een transfer. "Hij zal het nu niet beseffen, maar ik denk dat het heel goed is dat hij niet naar Benfica is gegaan", zo vertelt de oud-international aan tafel bij Studio Voetbal. "Daar kom je niet als grote meneer binnen."

"Neem even een tussenstapje. Hij heeft alles, hoor. Ik heb op hem gelet, tegen Ajax vond ik hem ook héél goed spelen. Hij heeft alles in zich. Op dit moment is Ajax misschien ook niet de ideale tussenstap, maar ik denk dat Benfica een stapje te hoog is," zo besluit Rafael van der Vaart.

Gerelateerd:
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder doet opmerkelijke oproep voor zoon: "Serieuze DM's"

0
Martijn Meerdink bij de ex-internationals

Meerdink over Ajacied: "Hij kan uitgroeien tot een topverdediger"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties