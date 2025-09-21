AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Van der Vaart: "Ajax kan rustiger vanuit een underdogrol spelen"

Tom
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Zondagmiddag staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. In gesprek met de NOS blikken Rafael van der Vaart en Hedwiges Maduro vooruit. 

Van der Vaart verwacht een spectaculaire wedstrijd. "Maar er zullen ook veel fouten worden gemaakt. Maar dat maakt het ook wel leuk, onvoorspelbaar. PSV heeft een tikkie gekregen door die wedstrijd tegen Union (1-3 nederlaag, red.). Wat als het zondag in Eindhoven weer niet loopt? Dat doet wel iets met het vertrouwen. Ajax kan wat rustiger vanuit een underdogrol spelen."

"Ik vond PSV niet eens zo heel slecht spelen tegen Union", haakt Maduro in. "Ze hebben voldoende kansen gecreëerd met Saibari en Van Bommel, normaal gesproken gaan die ballen er wel in. Ik verwacht ook dat beide ploegen wat makkelijker kunnen opbouwen omdat ze allebei met een formatie van 4-3-3 spelen. Union en Internazionale spelen 3-5-2, waartegen het gewoon lastiger spelen is met een 4-3-3-formatie."

"Het wordt een topwedstrijd", vervolgt Maduro. "We zullen mooie aanvallen te zien krijgen, maar dat gaat denk ik ook gepaard met fouten. Dat is ook inherent aan het feit dat het voetbalseizoen pas een paar wedstrijden onderweg is."

