Van der Vaart bekritiseert Ajax: "Waarom zou je hem dan halen?"

"Ik vind Moro een goede speler, maar Godts is een van de beste spelers van Ajax", begint Van der Vaart zijn verhaal bij Studio Voetbal. "Ajax maakt Godts hiermee eigenlijk een beetje kapot. Ik vind Moro minder dan Godts, maar die wordt er onzeker van. Dat is niet lekker. Het is geen type dat heel lekker met concurrentie omgaat. Hopelijk klopt het dat Moro ook op rechtsbuiten kan spelen."

Ook gezien de financiële situatie in Amsterdam kan Van der Vaart de komst van Moro niet goed plaatsen. "Het is veel geld, terwijl ik denk: als je Godts hebt, waarom zou je dan Moro halen?" Daarnaast werd dit jaar ook Oliver Edvardsen door Kroes aan de Ajax-selectie toegevoegd. Van der Vaart: "Die moet je terugsturen."

Ibrahim Afellay sluit zich volledig aan bij de kritiek van Van der Vaart. "Godts was een van de lichtpuntjes bij Ajax. Dan zet je zo'n jongen toch niet onnodig onder druk? Moro is een aankoop met een enorm prijskaartje, waar je je financiële huishouding voor moet aanpassen." Ajax betaalde 9,5 miljoen euro voor Moro. Afellay: "Dat is verschrikkelijk veel geld als je al een heel goede Godts tot je beschikking hebt."