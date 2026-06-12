Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"
John Heitinga was aan het begin van afgelopen seizoen de trainer van Ajax, maar de voormalig profvoetballer werd uiteindelijk vanwege de teleurstellende resultaten op straat gezet bij de club uit Amsterdam. Rafael van der Vaart ziet een duidelijk verbeterpunt voor de oefenmeester.
"John Heitinga is echt een wereldgozer", sprak hij bij de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport. "Ik vind wel dat wat hij bij Liverpool (als assistent-trainer, red.) deed en bij West Ham United, dat hem ook wel heel erg goed past. In Engeland is het wel zo, daar heb je een manager en die komt een beetje kijken naar de training. Hij deed waarschijnlijk heel veel trainingen en daar is hij denk ik wel heel goed in", benadrukt Van der Vaart.
"Dat heb ik een paar keer gezien en dat kan hij wel", vervolgt de analyticus, die vervolgens de zwakke plek van Heitinga noemt. "Het begint al met persconferenties en het overbrengen. Dat kan hij gewoon niet", constateert hij. "Stel je voor: één van ons wordt hoofdtrainer. Wij kunnen het bij de pers tien keer beter doen dan hij, maar op het veld is hij veel beter. Toch komen wij er beter uit. Dat is zijn manco", besluit Van der Vaart realistisch.
Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"
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