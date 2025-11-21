Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Van der Vaart belooft: "Dan stop ik met het analyseren van Ajax"

Max
bron: de Volkskrant
Rafael van der Vaart en Estavana Polman
Rafael van der Vaart en Estavana Polman Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart is streng voor zijn zoon Damián. De voormalig speler van Ajax hoopt dat hij daar beter van wordt. 

Damián speelt in de jeugd van Ajax en kan in de voetsporen van zijn vader treden. "Ik heb hem gevraagd: moet ik je vader zijn of wil je beter worden? Beter worden, zei hij. Dus ben ik hard, ik zeg het als hij slecht speelt", vertelt Van der Vaart in de Volkskrant. "Daar krijg ik weleens commentaar op van Estavana en mijn vader, maar dat betekent niet dat ik niet van hem houd."

Zoon Damián publiekelijk recenseren zal Van der Vaart echter niet gaan doen. "Mocht hij in het eerste van Ajax gaan spelen, dan stop ik met het analyseren van Ajax, en misschien wel van de hele Nederlandse competitie", laat hij weten. "Anders wordt het te ingewikkeld. Ik wil een vader voor hem zijn, maar ook een vriend. Ik wil gewoon alles voor hem zijn."

Gerelateerd:
Erik ten Hag

"PSV zal dan minimaal een poging gaan wagen bij Erik ten Hag"

0
Valentijn Driessen

Driessen tipt oud-Ajacied als bondscoach: "Dadelijk is die te oud"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Damian van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd