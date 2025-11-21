Van der Vaart belooft: "Dan stop ik met het analyseren van Ajax"

Damián speelt in de jeugd van Ajax en kan in de voetsporen van zijn vader treden. "Ik heb hem gevraagd: moet ik je vader zijn of wil je beter worden? Beter worden, zei hij. Dus ben ik hard, ik zeg het als hij slecht speelt", vertelt Van der Vaart in de Volkskrant. "Daar krijg ik weleens commentaar op van Estavana en mijn vader, maar dat betekent niet dat ik niet van hem houd."

Zoon Damián publiekelijk recenseren zal Van der Vaart echter niet gaan doen. "Mocht hij in het eerste van Ajax gaan spelen, dan stop ik met het analyseren van Ajax, en misschien wel van de hele Nederlandse competitie", laat hij weten. "Anders wordt het te ingewikkeld. Ik wil een vader voor hem zijn, maar ook een vriend. Ik wil gewoon alles voor hem zijn."