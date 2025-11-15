Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"

Max
bron: De Telegraaf
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Zonen van voormalig profvoetballer ervaren vaak veel druk. Rafael van der Vaart vindt dat zijn zoon Damian zijn dat een beetje moet omarmen.v

Volgens Rafael van der Vaart moet zijn zoon er niet te veel van aantrekken. "Daar heb ik het met hem over gehad. Voorop staat dat hij een totaal andere speler is dan ik. Maar ik vind dat je moet oppassen dat je als jonge speler in excuses gaat leven", vertelt hij aan de Telegraaf. "Soms is het een voordeel dat ik zijn vader ben. Soms een nadeel. Je moet dat een beetje omarmen."

Damian van der Vaart speelt sinds 2023 in de jeugd van Ajax en maakt dit seizoen zijn minuten voor Jong Ajax. "Ik begrijp ook dat het niet leuk is om altijd met je vader te worden vergeleken, maar je kan jezelf ook proberen af te sluiten voor dat soort dingen", aldus de voormalig middenvelder. "Dat doet Damián goed. Ik ben supertrots op hem."

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
