Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"

Volgens Rafael van der Vaart moet zijn zoon er niet te veel van aantrekken. "Daar heb ik het met hem over gehad. Voorop staat dat hij een totaal andere speler is dan ik. Maar ik vind dat je moet oppassen dat je als jonge speler in excuses gaat leven", vertelt hij aan de Telegraaf. "Soms is het een voordeel dat ik zijn vader ben. Soms een nadeel. Je moet dat een beetje omarmen."

Damian van der Vaart speelt sinds 2023 in de jeugd van Ajax en maakt dit seizoen zijn minuten voor Jong Ajax. "Ik begrijp ook dat het niet leuk is om altijd met je vader te worden vergeleken, maar je kan jezelf ook proberen af te sluiten voor dat soort dingen", aldus de voormalig middenvelder. "Dat doet Damián goed. Ik ben supertrots op hem."