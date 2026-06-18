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Van der Vaart biedt excuses aan na racisme: "Enorm spijt van"

Arthur
bron: The Athletic
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart heeft excuses aangeboden voor een opmerking die hij maakte tijdens een uitzending van de NOS. De voormalig international veroorzaakte ophef nadat hij tijdens zijn analyse van de wedstrijd tussen Nederland en Japan een grap maakte over de Japanse spelers.

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Bij het bespreken van de rol van Micky van de Ven bij de late 2-2 van Japan zei Van der Vaart: “Ze lijken natuurlijk wel allemaal op elkaar (bij Japan, red.), misschien dacht ie dat…". De uitspraak leidde tot veel kritiek en verspreidde zich snel via internationale media en sociale platforms. Kort na zijn opmerking probeerde Van der Vaart de situatie te nuanceren. “Dat is een grapje natuurlijk”, voegde hij eraan toe. “Ik durf bijna niets te zeggen.”

In een verklaring van zijn management, die onder meer is ingezien door The Athletic, laat Van der Vaart weten dat het nooit zijn intentie is geweest om mensen te beledigen of te discrimineren. Volgens de oud-middenvelder van Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur staat hij volledig achter respect en gelijkwaardigheid. Hij benadrukt dat hij tegen iedere vorm van racisme is en respect heeft voor “ieder persoon en iedere achtergrond”.

Daarnaast erkent hij dat zijn woorden kwetsend kunnen zijn overgekomen. “Ik begrijp dat sommige mensen mijn woorden als kwetsend hebben ervaren”, aldus de middenvelder. “Daar heb ik enorm spijt van. Als ik mensen van streek heb gemaakt met mijn opmerking, dan bied ik mijn excuses aan. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik neem de reacties die er zijn gekomen ontzettend serieus en snap dat mijn woorden anders geïnterpreteerd kunnen worden.”

Van der Vaart benadrukt verder dat er volgens hem geen sprake was van een discriminerende intentie. “Zodoende vind ik het belangrijk om duidelijk te maken dat er absoluut geen racistische of discriminerende bedoeling achter mijn uitspraak zat. Ik hoop dat deze uitleg meer duidelijkheid verschaft over mijn intenties en de context waarin de opmerking is gemaakt”, besluit hij.

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