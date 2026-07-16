Van der Vaart blij: "Damian dacht direct: dit is de ideale vrouw"

"Als ik naar haar kijk, denk ik: shit, wat is het toch een mooie vrouw. Het is heel oppervlakkig, maar daarom ben ik wel op haar gevallen. Dus dat is voor mij elke dag: dat heb ik goed gedaan! Hoe zij met Damián (de zoon van Van der Vaart, red.) omgaat, dat is echt buitencategorie. Dat zou Sylvie ook beamen. Sylvie en Estavana zijn uitersten van elkaar, maar dat maakt het ook leuk", benadrukt Van der Vaart.

"Het belangrijkste is dat mijn zoon hier vol trots naar zijn bonusmoeder zit te kijken", vervolgt de voormalig Ajacied, die zich de eerste ontmoeting tussen Damian en Estavana nog goed kan herinneren. "Als je je nieuwe vrouw of vriendin moet voorstellen... Dat is wel spannend. Ik zei tegen hem: het is echt een leuk wijf", aldus Van der Vaart, die zag dat zijn zoon (ook) al snel vol lof was over Polman.