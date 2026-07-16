Van der Vaart blij: "Damian dacht direct: dit is de ideale vrouw"
Rafael van der Vaart was bij de boekpresentatie 'Gewoon Estavana' vol lof over zijn vriendin Estavana Polman. De voormalig profvoetballer, die zijn doorbraak beleefde bij Ajax, is trots dat hij de handbalster aan de haak heeft geslagen.
"Als ik naar haar kijk, denk ik: shit, wat is het toch een mooie vrouw. Het is heel oppervlakkig, maar daarom ben ik wel op haar gevallen. Dus dat is voor mij elke dag: dat heb ik goed gedaan! Hoe zij met Damián (de zoon van Van der Vaart, red.) omgaat, dat is echt buitencategorie. Dat zou Sylvie ook beamen. Sylvie en Estavana zijn uitersten van elkaar, maar dat maakt het ook leuk", benadrukt Van der Vaart.
"Het belangrijkste is dat mijn zoon hier vol trots naar zijn bonusmoeder zit te kijken", vervolgt de voormalig Ajacied, die zich de eerste ontmoeting tussen Damian en Estavana nog goed kan herinneren. "Als je je nieuwe vrouw of vriendin moet voorstellen... Dat is wel spannend. Ik zei tegen hem: het is echt een leuk wijf", aldus Van der Vaart, die zag dat zijn zoon (ook) al snel vol lof was over Polman.
"Zij is echt ongelofelijk, echt waar. Ook qua voetballen. Ze maakte indruk op hem", lacht hij. "Als ze nu mee zou doen in de Vrouwen Eredivisie, zou ze een van de betere (speelsters, red.) zijn. Echt waar", verzekert Van der Vaart, die laat weten dat Polman veel balgevoel heeft. "Ze kan geweldig hooghouden, het is echt bizar. Damián dacht direct: dit is de ideale vrouw. Dat zei hij, haha."
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