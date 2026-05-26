Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"

Rafael van der Vaart bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode als speler van het Nederlands elftal. De voormalig profvoetballer, die zelf onder andere bij grote clubs als Ajax en Real Madrid onder contract stond, kan zich nog goed herinneren dat Piet Velthuizen werd opgeroepen.

“Als je nieuw bent, moet je een speech geven bij het eten. ‘Ding ding ding’, hij staat op", begint Van der Vaart met een anekdote in de podcast Wes & Raf. "Van Basten kijkt naar hem en denkt: wat heb ik voor mongool opgeroepen, wat gaat die nou doen? En hij begint er een verhaal te houden… Dan gaat z’n telefoon ook nog af. Heel luid. Hij gooit ‘m zo weg!”

Khalid Boulahrouz liet onlangs bij 'Rondo' ook al weten dat het gedrag van Velthuizen soms niet gewaardeerd werd. "Die jongen was op een leuke manier aanwezig, maar af en toe dacht je: 'Oké vriend, ga even naar je kamer. Ik zie je bij het avondeten weer'. Het was een leuke gozer, maar hij had iets te veel energie", sprak Boulahrouz.