Van der Vaart breekt stilte na VI-exit Polman: "Is helemaal oké"
Rafael van der Vaart heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van zijn partner Estavana Polman bij Vandaag Inside. De voormalig Oranje-international is trots op de manier waarop Polman met de veelbesproken situatie is omgegaan.
Polman zou aanvankelijk maandelijks aanschuiven bij Vandaag Inside, maar na haar eerste optreden op 28 augustus kwam daar al snel een einde aan. René van der Gijp had voorafgaand aan die uitzending in zijn podcast vraagtekens gezet bij de verwachtingen rond de voormalig handbalster. Polman confronteerde hem daar tijdens de uitzending mee. Haar geplande terugkeer in september ging vervolgens niet door.
Van der Vaart laat bij RTL Boulevard weten dat het goed gaat met zijn partner. "Ik ben mega trots op haar, ook hoe ze dit gedaan heeft. Ze is helemaal oké", vertelt de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur. "Ik weet als geen ander: als je op televisie komt, zijn er mensen die je leuk vinden en mensen die je niet leuk vinden. Dat houd je altijd."
Ondertussen bereiden Van der Vaart en Polman zich voor op de komst van hun zoontje. "Het is ook wel vermoeiend, moet ik zeggen", erkent Van der Vaart, om eraan toe te voegen: "Ik vind het erg leuk. Ook de leeftijden: twintig, negen en dan nu nog een. Ze maken het nu wel bewust mee. Dat vind ik wel gaaf."
Bij Vandaag Inside werd later erkend dat de situatie rond Polman anders aangepakt had moeten worden. Van der Gijp benadrukte dat hij haar niet persoonlijk wilde aanvallen. "Als de boog maar niet te gespannen staat nu, hè? Als de verwachtingen te hoog worden, kan je ze niet waarmaken. Dat is het enige."
Ook Johan Derksen vond achteraf dat Polman meer tijd had verdiend. "Het lullige is: dat meisje had recht op een proeftijd van een half jaar", stelde hij. "Dat hadden we eigenlijk moeten uitdienen en haar een beetje moeten coachen om haar op niveau te krijgen. Maar nu is zij eigenlijk al het slachtoffer. Dat vind ik wel lullig."
Derksen erkende vervolgens dat het traject rond Polman "niet gegaan is zoals het hoorde". Wilfred Genee sloot zich daarbij aan en bood namens het programma excuses aan. "Dat vind ik ook. Dus dat spijt ons een beetje eigenlijk, toch?"
Een definitieve terugkeer van Polman bij Vandaag Inside is overigens niet uitgesloten. Aan tafel werd ook gesproken over de mogelijkheid om haar later in een andere rol terug te laten keren, bijvoorbeeld aan de bar.
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Van der Vaart breekt stilte na VI-exit Polman: "Is helemaal oké"
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