Van der Vaart concludeert: "Dan heeft Ajax niet die kwaliteit"

Rafael van der Vaart was onder de indruk van de vleugelspelers van FC Utrecht tegen Ajax. In Studio Voetbal noemde hij Yoann Cathline en Miguel Rodríguez “buitencategorie” en liet weten echt van hun spel te hebben genoten.

"Ik vond ze in de eerste helft heel apathisch", begint Van der Vaart over de ploeg van Ron Jans. "Ze zetten wel druk, maar het is allemaal nét niet. Daar voetbalde Ajax makkelijk doorheen. Dat was eigenlijk de hele eerste helft zo, daardoor was Ajax heel goed. Maar in de tweede helft, en dat komt ook door die voorsprong, zaten ze er bovenop. Dan heeft Ajax niet de kwaliteit om eronderuit te spelen."

Ook zag de oud-middenvelder bij de Domstedelingen enkele spelers die een lust voor het oog zijn. "Ik moet wel eerlijk zeggen dat ze wel een paar buitenspelers hebben, die Cathline en Rodriguez, die wel echt van de buitencategorie zijn." Ook de doelman van Utrecht, Vasilios Barkas, blonk uit. Een week eerder liet trainer Jans zich al lovend uit over zijn keeper, en Van der Vaart snapt dat wel. "Dat is gewoon een heel goede keeper, zeker. Ik snap wel dat hij dat zei."