Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Van der Vaart: "Dat ik zijn lul niet heb gezien is een compliment"

Arthur
bron: Helden
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek

Rafael van der Vaart speelde bij Real Madrid één seizoen samen met de twee jaar jongere Cristiano Ronaldo, die inmiddels op zijn veertigste nog altijd actief is.

In de podcast talkSport vertelde Van der Vaart eind vorig jaar: "Ik maak altijd deze grap: Cristiano Ronaldo is de enige speler van wie ik zijn penis nooit heb gezien. Hij was altijd als eerste op de training en ging als laatste weg. Zijn lichaam, wow. Hij was een machine."

Over Ronaldo’s gedrag op het veld zei hij: "Hij was ongelooflijk egoïstisch. Als we met 6-0 wonnen en hij niet scoorde, was hij niet blij. Maar als we verloren en hij scoorde twee keer, dan was hij dat wél. Speelde hij alleen voor zichzelf? Nee, maar hij had wel altijd het gevoel dat hij móést scoren. Ruud van Nistelrooij was precies hetzelfde."

Het citaat bereikte Ronaldo, die op Instagram reageerde met: "who is that guy?" Van der Vaart nuanceerde de uitspraak: "Ik bewonder Cristiano juist heel erg, hij was zijn tijd ver vooruit met zijn aanpak. Dat ik zijn lul nog nooit had gezien, was juist bedoeld als een enorm compliment. Daarmee wilde ik zeggen dat hij als eerste aankwam en als laatste wegging. Die grap kwam niet goed over. Of ze hebben gewoon weinig humor in Portugal."

Van der Vaart werd ook gevraagd of zijn Oranje-collega’s Robben, Van Persie en Sneijder zich meer aanpasten dan hij: "Weet ik niet. Arjen, Robin en Wesley waren denk ik egoïstischer, konden meer over lijken gaan dan ik. Als ik wissel stond, dacht ik: als jij me niet op wil stellen, prima joh, dat is jouw fout. Als ik er inkwam, ging ik keihard werken. Over – vooral – Klaas-Jan Huntelaar en mij werd gezegd dat wij bij het EK van 2012 rotzooi gingen schoppen omdat we baalden dat we niet speelden. Dat is gedeeltelijk waar. Maar ik durf ook te stellen dat als bondscoach Bert van Marwijk toen Robin, Arjen of Wesley op de bank had gezet, ze het EK af hadden kunnen lassen."

