Van der Vaart: "De enige die zo dacht was Ajax met Farioli"

Tijdens de nabeschouwing van PSG - Internazionale (5-0) bij Ziggo Sport werd Van der Vaart gevraagd naar de nieuwe regels in de Europese toernooien. "Die groepsfase vind ik nog steeds niks. Dat is te onoverzichtelijk. Daar zie ik het nut niet van in", aldus de analist. "Maar die uitgoals... Dat had ik niet verwacht, maar dat vind ik een hele goede zaak", verwijst hij naar de afschaffing van de regel waarbij uitdoelpunten dubbel telden.

"De enige die er niet in geloofde was Ajax met Farioli", gaat Van der Vaart verder. "Hij dacht: we hebben verloren en het is kansloos." Van der Vaart doelt op Ajax' uitschakeling tegen Eintracht Frankfurt. Na een 1-2 thuisnederlaag wijzigde Farioli zijn opstelling, wat eindigde in een 4-1 verlies in Duitsland.