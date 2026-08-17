Van der Vaart deelt prachtig nieuws: oud-Ajacied wordt opnieuw vader
Rafael van der Vaart wordt opnieuw vader. Partner Estavana Polman is namelijk opnieuw zwanger.
Polman maakt het nieuws bekend via Instagram. "Een klein nieuwtje met héél veel liefde…", schrijft ze bij een foto van haar gezin. Samen met Van der Vaart heeft Estavana al een biologische dochter, Jesslynn (9). De voormalig profvoetballer van Ajax is ook vader van Damiàn van der Vaart (20), de zoon uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis.
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Van der Vaart deelt prachtig nieuws: oud-Ajacied wordt opnieuw vader
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