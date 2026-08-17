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Van der Vaart deelt prachtig nieuws: oud-Ajacied wordt opnieuw vader

Max
bron: Instagram
Rafael van der Vaart en Estavana Polman bij de presentatie van haar boek
Rafael van der Vaart en Estavana Polman bij de presentatie van haar boek Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart wordt opnieuw vader. Partner Estavana Polman is namelijk opnieuw zwanger. 

Polman maakt het nieuws bekend via Instagram. "Een klein nieuwtje met héél veel liefde…", schrijft ze bij een foto van haar gezin. Samen met Van der Vaart heeft Estavana al een biologische dochter, Jesslynn (9). De voormalig profvoetballer van Ajax is ook vader van Damiàn van der Vaart (20), de zoon uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis. 

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