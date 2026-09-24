Van der Vaart deelt sneer uit: "Ze kunnen er geen reet van..."

Het vrouwenvoetbal kwam woensdagavond ter sprake in het programma Aan Tafel bij Renze. Tijdens de uitzending worden beelden getoond van een wedstrijd uit 1956. Het tempo ligt daarin een stuk lager dan tegenwoordig, wat direct reacties oplevert van oud-Ajacieden Rafael van der Vaart en Ronald de Boer.

Van der Vaart reageert met een kritische noot op de beelden. "Weinig ontwikkelingen geweest. Nee, het gaat wel iets beter nu, maar het kan altijd een beetje meer." De Boer verwacht dat het vrouwenvoetbal de komende jaren nog grote stappen kan zetten. "Over vijftien jaar. Het is nu niet goed genoeg. Als je de 100 meter sprint bij vrouwen ziet, of je ziet Jutta Leerdam schaatsen. Zij schaatst al zo lang, het voetbal gaat ook evalueren. Als je dat over 15 jaar ziet bij het voetbal, dat heeft ook tijd nodig." Volgens De Boer moet het vrouwenvoetbal, waar Nederland ook steeds actiever in is, vooral de tijd krijgen om zich verder te ontwikkelen. "Het is topsport, maar als je de atleten ziet bij de 100 meter sprint, dat is wel wat anders. Dat is toch zo? Voor hun is het wel topsport, maar nog niet op het niveau waar ze over 15 jaar zijn. Dan denken we: 'waar hebben we naar gekeken'. Dat is hetzelfde als we de heren kijken in de jaren 60, of je ziet nu de intensiteit, dat was heel wat anders."