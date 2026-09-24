Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart deelt sneer uit: "Ze kunnen er geen reet van..."

Arthur
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Het vrouwenvoetbal kwam woensdagavond ter sprake in het programma Aan Tafel bij Renze. Tijdens de uitzending worden beelden getoond van een wedstrijd uit 1956. Het tempo ligt daarin een stuk lager dan tegenwoordig, wat direct reacties oplevert van oud-Ajacieden Rafael van der Vaart en Ronald de Boer.

Van der Vaart reageert met een kritische noot op de beelden. "Weinig ontwikkelingen geweest. Nee, het gaat wel iets beter nu, maar het kan altijd een beetje meer." De Boer verwacht dat het vrouwenvoetbal de komende jaren nog grote stappen kan zetten. "Over vijftien jaar. Het is nu niet goed genoeg. Als je de 100 meter sprint bij vrouwen ziet, of je ziet Jutta Leerdam schaatsen. Zij schaatst al zo lang, het voetbal gaat ook evalueren. Als je dat over 15 jaar ziet bij het voetbal, dat heeft ook tijd nodig."

Volgens De Boer moet het vrouwenvoetbal, waar Nederland ook steeds actiever in is, vooral de tijd krijgen om zich verder te ontwikkelen. "Het is topsport, maar als je de atleten ziet bij de 100 meter sprint, dat is wel wat anders. Dat is toch zo? Voor hun is het wel topsport, maar nog niet op het niveau waar ze over 15 jaar zijn. Dan denken we: 'waar hebben we naar gekeken'. Dat is hetzelfde als we de heren kijken in de jaren 60, of je ziet nu de intensiteit, dat was heel wat anders."

De voormalig international haalt ook andere sporten aan om zijn punt te maken. "Als je naar vrouwen kijkt bij andere sporten zoals hockey, dan ligt het niveau in ogen daar veel hoger dan bij voetbal. Het duurt even, maar dat is niet erg." Van der Vaart benadrukt vervolgens dat het vrouwenvoetbal volgens hem niet één op één met het mannenvoetbal moet worden vergeleken. "Het is een andere sport, je moet het niet met mannen vergelijken. Dat is met elke sport zo. Sommige wedstrijden zijn leuk, maar je ziet vaak een 8-0 of 9-1."

Volgens Van der Vaart zit een belangrijk verschil volgens hem bij de keepers. "Dat is een beetje anders, maar het zit hem vooral in de keepers. Die kunnen er echt geen reet van. Dat is het grote verschil met mannenvoetbal, als je op doel schiet is het bijna altijd een goal." Daarbij stelt Van der Vaart dat er volgens hem fysiek nog ontwikkeling mogelijk is bij keepsters. "Vrouwen kunnen niet springen. Daar is ontwikkeling in, het wordt al beter. Maar als je de bal een beetje hoog schiet is het een goal. Misschien moet je de doelen aanpassen. Als je het niet vergelijkt het met mannenvoetbal kan je er prima naar kijken."

Gerelateerd:
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen treft goede vriend bij Oranje: "Belangrijk persoon"

0
Brian Brobbey

Brobbey over Ajacied: "Hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ter Stegen treft goede vriend bij Oranje: "Belangrijk persoon"

Brobbey over Ajacied: "Hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt"

Van der Vaart deelt sneer uit: "Ze kunnen er geen reet van..."

Woerts concludeert na veelbesproken Ajax-stream: "Grote toekomst"

Derksen over oud-Ajacied: "Is de enige die niet blij is met Xavi"

Xavi zet oud-Ajacieden op de tribune voor duel tegen Duitsland

Brandt krijgt duidelijk bericht van Klopp: "Ik ken hem al"

'Ruud Gullit refereert aan Ajax-icoon': "Duidelijke filosofie"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws