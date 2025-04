Van der Vaart diep onder de indruk van Ajacied: "Echt genoten"

Ajax wist in de laatste secondes van de wedstrijd nog een punt te redden tegen Sparta. "In de tweede helft maakte Wout Weghorst het verschil", zo begint Van der Vaart bij NOS Studio Voetbal. "Ik ben heel erg kritisch op hem geweest, maar ik heb echt van hem genoten. Hij maakte echt loopacties als een spits."

"Er gebeurt gewoon altijd wat als hij in de punt staat, maar hij was nu ook goed aan de bal. Er gebeurt altijd wat en hij was nu ook echt balvast. Hij moet ook gewoon in de basis staan", stelt de analist. "Je hebt nu natuurlijk ook weinig redenen om nu voor Brobbey te kiezen. Hij was voor mij de Man of the Match. Uiteindelijk kwam Ajax achter, maar dankzij zijn assist wordt het toch nog gelijk."

"Dus ik heb echt van hem genoten en ik vind zelfs zijn haarband mooi worden. Hij viel goed in, maar niet door gek te doen. Het was functioneel", besluit Van der Vaart. "Hij was echt een spits", zag ook oud-aanvaller Pierre van Hooijdonk. "Je kan het als Farioli niet meer verkopen om tegen NEC wéér te beginnen met Brobbey."