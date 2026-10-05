Van der Vaart doet bekentenis over Rotterdam: "Voel me hier thuis"

Rafael van der Vaart voelt zich inmiddels helemaal thuis in Rotterdam. De voormalig speler van onder meer Ajax is samen met Fatima Moreira de Melo voor het derde jaar op rij ambassadeur van CUPRA Rotterdam Premier Padel. Dat een uitgesproken Ajax-man juist in Rotterdam die rol vervult, leverde aanvankelijk de nodige reacties op.

Moreira de Melo ziet Van der Vaart als het ideale gezicht van het evenement. "Maar we moeten jouw rol ook niet onderschatten", zegt ze tegen de oud-voetballer tijdens een interview van De Telegraaf. "Jij bent het perfecte uithangbord voor het toernooi. Kijk alleen al naar al die gasten die hier met jou op de foto willen. Of kijk naar gister toen we met Enzo Knol gingen spelen. Hij kwam hier met een shirtje met achterop jouw naam."

Dat maakte indruk op Van der Vaart. "Dat blijft wel bijzonder. Hij vertelde dat het zijn allereerste voetbalshirt ooit was en dat hij die van zijn vader had gekregen toen hij een klein jongetje was. Toen was dat shirt nog een jurk. Dan voel ik me wel vereerd, maar ergens ook een beetje oud. Ik vergeet weleens dat mensen echt fan zijn geweest van mij als voetballer."

Moreira de Melo prijst vooral de manier waarop Van der Vaart met zijn bekendheid omgaat. "Ik vind dat misschien wel een van jouw mooiste kwaliteiten. Jij hebt een status van megasportsman, maar bent zo benaderbaar. Of dat op het strand in Carihuela is of hier tijdens het toernooi, dat maakt jou niet uit. Je maakt voor iedereen tijd en zal nooit een foto weigeren. Ze zeggen toch weleens never meet your heroes, maar Rafael kun je zonder zorgen ontmoeten, want je zal niet worden teleurgesteld. Als ambassadeur is dat ook een hele mooie eigenschap. Je bent altijd gezellig, warm en toegankelijk."

"Als ik me ergens thuis voel, is me niets te gek", reageert Van der Vaart. Dat biedt Moreira de Melo de perfecte gelegenheid voor een plaagstootje. "Ho, hoor je dat? Schrijf dat maar op. Rafael van der Vaart voelt zich thuis in Rotterdam."