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Van der Vaart duidelijk over Ajax-speler: "Die zou ik wel houden"

Amber
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart hoopt dat Ajax Steven Berghuis deze zomer niet laat vertrekken. De voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur ziet de 34-jarige aanvaller nog altijd als een van de belangrijkste krachten binnen de Amsterdamse selectie.

Tijdens NOS Studio Sport Voetbal komt het mogelijke vertrek van Berghuis ter sprake na de ruime 0-4 overwinning op Telstar. Van der Vaart is duidelijk over wat Ajax volgens hem moet doen.

"We hebben Berghuis net gezien, maar die zou ik wel even houden", begint hij. "Dat is in alles eigenlijk nog altijd de beste speler. Ze halen iemand anders van Girona, dat is een goede speler, maar hij is zo belangrijk voor het elftal."

Berghuis liet tegen Telstar opnieuw zien waarom Van der Vaart zo enthousiast over hem is. Bij de openingstreffer leverde hij de assist op Davy Klaassen, waarna hij later zelf voor de tweede Amsterdamse goal zorgde.

Eerder werd duidelijk dat Ajax mogelijk bereid is om mee te werken aan een vertrek van de ervaren buitenspeler. Van der Vaart zou daar weinig van begrijpen en vindt dat de Amsterdammers hem juist moeten behouden. Berghuis beschikt in de Johan Cruijff ArenA nog over een contract tot medio 2027.

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