Van der Vaart emotioneel: "Dat je zoveel van een club houdt..."

Daar werd Rafael van der Vaart dan weer emotioneel van. "Ik vond dat echt fantastisch", zegt de oud-Ajacied bij Studio Voetbal over het interview van Klaassen na afloop. "Ik huil al bij het familiediner, en ben een jankerd, maar ik moest nu ook huilen. Ik vond dat mooi. Dat je zoveel van een club houdt... En je scoort je honderdste goal, dat is niet voor iedereen weggelegd."

De 31-jarige Klaassen beschikt over een aflopend contract. Theo Janssen vindt dat Ajax werk moet maken van een verlenging. "Het is een jongen van de groep, die weet wat er verwacht wordt bij Ajax. Hij is een voorbeeld. Zeker voor jonge jongens. Hij kan zeker nog een jaartje mee, en zeker in de Nederlandse competitie."