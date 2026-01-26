Laatste nieuws
Van der Vaart en Van Hooijdonk clashen over Ajax: "Dat is een grap"

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk kwamen zondagavond in een opvallende discussie over Ajax en Anthony Correia. Van de Vaart denkt dat de trainer van Telstar nog niet toe is aan een transfer naar Ajax. 

Van der Vaart zou Correia een geschikte trainer voor AZ vinden. "Ik heb vandaag goed zitten kijken en zijn manier van denken en voetballen vind ik heerlijk om naar te kijken, echt waar. Soms denk je dat het een wereldploeg is, terwijl het een middelmatige ploeg is. Dus waarom niet?", vertelt hij in NOS Studio Voetbal. "Ajax vind ik nog een stapje te ver. Dat vind ik een té grote club voor hem."

Van Hooijdonk vindt het bijzonder van Van der Vaart Correia nog niet geschikt vindt voor Ajax. "Een oud-speler kan wel gelijk op de belangrijkste stoel geplaatst worden, maar iemand die al jaren lang bij de amateurs heeft getraind en alle stappen van de trap heeft bewandeld, en nu in het betaalde voetbal het goed doet niet?" reageert hij. "Dan begrijp ik het verschil tussen AZ en Ajax helemaal niet. Ik snap het echt niet. Ik zie het verschil tussen TOP Oss en Ajax, en ook niet altijd dit seizoen, maar waarom zou hij voor AZ wel een goede trainer zijn en voor Ajax niet?"

De voormalig middenvelder van Ajax begrijpt de vergelijking van Van Hooijdonk niet. "Dat is een grap, toch? Moet ik nu lachen? Ik vind het een goede grap, als het een grap is. Als jij het verschil tussen AZ en Ajax niet ziet, dan ga ik niet in discussie", countert hij. "Bij AZ is er minder druk, krijgt hij langer de kans. Dus ik gun hem die stap. Van Telstar naar AZ lijkt mij een ideale stap."

