Van der Vaart feliciteert PSV: "Maar wel met pijn in mijn hart"

PSV heeft zondagmiddag de 26ste landstitel uit de clubhistorie weten binnen te slepen. Rafael van der Vaart was al bang voor dit scenario, al is hij niet te beroerd om de Eindhovenaren te feliciteren.

"Ja, wat een seizoen is het geweest", begint Van der Vaart in een ingestuurde video bij NOS Studio Voetbal. "Ik heb genoten, al doet het heel erg veel pijn dat Ajax geen kampioen geworden is. Ik heb gezegd dat PSV kampioen ging worden als ze alles zouden winnen, omdat Ajax tegen de kleine ploegen heel moeilijk het verschil kon maken."

"Ik wil als Ajacied zijnde wel iedereen bij PSV en in Eindhoven feliciteren met het kampioenschap. Dat lijkt me wel zo netjes. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook genoten heb van Ajax. Als je zag hoe de fans en spelers het geaccepteerd hebben, dat gaf wel echt kippenvel. Dus een groot compliment. Een fantastisch seizoen, maar met pijn in het hart: gefeliciteerd PSV", aldus Van der Vaart.