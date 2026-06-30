Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"

Rafael van der Vaart begrijpt weinig van het feit dat Oranje totáál anders voor de dag kwam tegen Marokko dan eerder op het WK. Waar Oranje de kansen in de groepsfase aan een wist te rijgen, oogde het team van Ronald Koeman machteloos tegen de Marokkanen.

Oranje speelde in een 5-3-2 systeem en vooral het middenveld werd daardoor overlopen. "Frenkie de Jong speelde vandaag de allerslechtste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb. Echt teleurstellend", opent Van der Vaart bij de NOS.

"Maar komt het dan door het systeem? Ik vind het middenveld van Marokko het beste gedeelte. En dan ga je er maar met twee man tegen spelen?", merkt de oud-Ajacied verbijsterd op. "Ik heb niet gestudeerd om trainer te zijn, maar dat lijkt me een beetje onhandig.”