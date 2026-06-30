Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart begrijpt weinig van het feit dat Oranje totáál anders voor de dag kwam tegen Marokko dan eerder op het WK. Waar Oranje de kansen in de groepsfase aan een wist te rijgen, oogde het team van Ronald Koeman machteloos tegen de Marokkanen.  

Oranje speelde in een 5-3-2 systeem en vooral het middenveld werd daardoor overlopen. "Frenkie de Jong speelde vandaag de allerslechtste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb. Echt teleurstellend", opent Van der Vaart bij de NOS.

"Maar komt het dan door het systeem? Ik vind het middenveld van Marokko het beste gedeelte. En dan ga je er maar met twee man tegen spelen?", merkt de oud-Ajacied verbijsterd op. "Ik heb niet gestudeerd om trainer te zijn, maar dat lijkt me een beetje onhandig.”

Aanvoerder Virgil van Dijk liet direct na de wedstrijd weten dat het strijdplan klopte, maar daar kan Van der Vaart weinig mee: "Ik vond het helemaal niet goed staan. Weet je wat het is? Het maakt mij eigenlijk niet uit met welk systeem je speelt... Het is voetbal."

"Je gaat op voetbal omdat je de bal wil hebben. Maar dat heb ik vandaag helemaal niet gezien", is hij kritisch. "Het was meer van: Oh, Marokko is zo goed aan de bal dus we gaan zo spelen."

Gerelateerd:
Fan van Oranje hard neergeslagen

VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop

0
Caio Henrique

Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Frenkie de Jong
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"

VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop

Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"

Ajax meldt vertrek verdediger: "Daar kijken we erg naar uit"

Henrique officieel Ajacied: "Hebben hier lange tijd aan gewerkt"

Zlatan fileert oud-Ajacied: "Ik vond het echt helemaal niets"

Weghorst kan profiteren van Oranje-drama: "Zo ken ik Wout wel"

Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws