Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"
Rafael van der Vaart begrijpt weinig van het feit dat Oranje totáál anders voor de dag kwam tegen Marokko dan eerder op het WK. Waar Oranje de kansen in de groepsfase aan een wist te rijgen, oogde het team van Ronald Koeman machteloos tegen de Marokkanen.
Oranje speelde in een 5-3-2 systeem en vooral het middenveld werd daardoor overlopen. "Frenkie de Jong speelde vandaag de allerslechtste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb. Echt teleurstellend", opent Van der Vaart bij de NOS.
"Maar komt het dan door het systeem? Ik vind het middenveld van Marokko het beste gedeelte. En dan ga je er maar met twee man tegen spelen?", merkt de oud-Ajacied verbijsterd op. "Ik heb niet gestudeerd om trainer te zijn, maar dat lijkt me een beetje onhandig.”
Aanvoerder Virgil van Dijk liet direct na de wedstrijd weten dat het strijdplan klopte, maar daar kan Van der Vaart weinig mee: "Ik vond het helemaal niet goed staan. Weet je wat het is? Het maakt mij eigenlijk niet uit met welk systeem je speelt... Het is voetbal."
"Je gaat op voetbal omdat je de bal wil hebben. Maar dat heb ik vandaag helemaal niet gezien", is hij kritisch. "Het was meer van: Oh, Marokko is zo goed aan de bal dus we gaan zo spelen."
Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"
VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop
Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"
Ajax meldt vertrek verdediger: "Daar kijken we erg naar uit"
Henrique officieel Ajacied: "Hebben hier lange tijd aan gewerkt"
Zlatan fileert oud-Ajacied: "Ik vond het echt helemaal niets"
Weghorst kan profiteren van Oranje-drama: "Zo ken ik Wout wel"
Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"
Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko
Theo Janssen keek in Playboy: "Haalde de middelste poster eruit"
Ajax Vrouwen shopt bij FC Twente: "Is technisch goed onderlegd"
Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"
Danny Blind duidelijk over Ajax en zoon Daley: "Lijkt me niet"
Marokkaanse bondscoach kent Brobbey goed: "Ik ken hem al langer"
'Míchel belt met Bayern-speler over mogelijke Ajax-transfer'
Vol huis bij Nouri voor Oranje - Marokko: "Het tijdstip is lastig"
'Tweede club uit Italië meldt zich voor Takehiro Tomiyasu (27)'
Nederlands Elftal krijgt waarschuwing voor duel: "Het is de hel!"
Fabrizio Romano spreekt gerucht over Ajax en Ter Stegen tegen
Beuker neemt afscheid van Ajax: "Daar kijk ik met trots op terug"
'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'
'Ronald Koeman voert wijzigingen door in wedstrijd tegen Marokko'
'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'
Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig
'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'
'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'
Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"
Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"
Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"
Van den Brom over komst Weghorst: "Gaat soms over dat randje"