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Van der Vaart gaf Ajax bewust fout advies: "Krijg het heen en weer!"

Arthur
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart heeft met verbazing gereageerd op de trainersloopbaan van zijn voormalige ploeggenoot Heiko Westermann. In een video-item van Ziggo Sport blikt de oud-international ook terug op de komst van de Duitser naar Ajax. Van der Vaart blijkt destijds namelijk een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de transfer van Westermann naar Amsterdam. Achteraf heeft hij daar behoorlijk spijt van.

Toen Van der Vaart en Westermann samen bij Real Betis speelden, werd de Nederlander op een dag gebeld door Edwin van der Sar. De toenmalige middenvelder dacht aanvankelijk dat Ajax interesse had in een terugkeer van hemzelf. Dat bleek echter niet het geval. "Hij is bij Ajax terechtgekomen en op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Van der Sar en ik zag zijn naam staan en dacht: 'Mooi, kan ik afsluiten bij Ajax'. Ik was daar ook echt klaar voor en nam op en het eerste wat Edwin zei was: 'Ik bel niet voor jou'. Toen dacht ik wel: 'Klootzak'."

Van der Sar wilde namelijk weten wat Van der Vaart van Westermann vond. De oud-international was destijds enthousiast over de kwaliteiten van zijn ploeggenoot en adviseerde Ajax om hem direct vast te leggen. De Amsterdammers namen de verdediger in juli 2016 transfervrij over van Real Betis. Achteraf bleek dat advies niet bepaald een schot in de roos. Westermann wist bij Ajax geen goede indruk achter te laten en werd al snel onderwerp van kritiek. Van der Vaart kan daar inmiddels met enige zelfspot op terugkijken. "Meteen doen, aan de bal goed, kan goed draaien, snel, heb je een wereldspeler aan. Neem hem maar lekker en krijg het heen en weer. Na een paar maanden was hij een beetje het lachtertje geworden. Ik heb toen een beetje verkeerd advies afgegeven", aldus de analist.

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