Van der Vaart geeft advies: "Als ik Ajax was zou ik hem oppikken"

FC Groningen neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Ajax, de koploper van de Eredivisie. Bij de ploeg van trainer Dick Lukkien is Luciano Valente dit seizoen één van de uitblinkers en Rafael van der Vaart heeft dan ook een duidelijk advies voor de club uit Amsterdam.

"Als ik Ajax was zou ik hem oppikken én zeggen dat hij woensdag niet zijn best moet doen. Dat zou ik vanavond regelen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. Voormalig PSV-speler Ibrahim Afellay vraagt zich af waar Valente volgend seizoen onder contract staat. "Feyenoord heeft natuurlijk een overschot aan middenvelders, maar daar kan hij ook prima mee. En Ajax, die hebben wel een gebrek aan creativiteit. En hij is gewoon een mooie stylist", constateert hij.

Theo Janssen heeft nog wel zijn vraagtekens over de Jong Oranje-international. "Hij maakt op zich niet zoveel goals... ik vind het echt een mooie speler om naar te kijken, absoluut", benadrukt hij. "Maar ik vraag me wel af wat zijn allerbeste positie is. Het is een jongen die best wel veel vrijheid wil en nodig heeft. Als je met twee controleurs speelt en één 'tien', dan is hij misschien te weinig betrokken in de eindfase. Maar ik zie hem niet als een van die twee controleurs."