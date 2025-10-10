Van der Vaart geeft duidelijkheid over ambities als hoofdtrainer

Rafael van der Vaart werkt al jaren als analist bij verschillende zenders. Onlangs gaf hij bij de podcats Doorzetters duidelijkheid over de vraag of hij in de toekomst nog als trainer aan de slag wil.

Van der Vaart geeft aan dat die ambitie er niet echt is. 'Als ik Johnny (Heitinga, red.) hoor praten, of Nigel de Jong als technisch directeur... Ik heb nooit de indruk gehad dat ik met professors in het team heb gezeten, maar ze gebruiken woorden waar ze zelf de betekenis niet van weten.'

Als analist bij de NOS moet Van der Vaart regelmatig kritisch zijn op zijn oud-teamgenoten. In het begin vond hij dat lastig, maar inmiddels gaat het hem gemakkelijker af. 'In het begin moest ik bijvoorbeeld Wesley (Sneijder, red.), mijn maatje, analyseren. Tijdens Frankrijk-uit (4-0 verlies, red.) floepte er toen uit: ik zou hem in de rust wisselen. Dat kon niet meer en dan zeg je dat.'