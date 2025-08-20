Van der Vaart geeft transferadvies: "Dat mis je nu bij Ajax"

Rafael van der Vaart gelooft er nog altijd in dat Alen Halilovic van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij Ajax. De voormalig profvoetballer kreeg maandag bij D'n Hoefcast de vraag of NAC Breda-uitblinker Lewis Holtby niet iets voor de club uit Amsterdam zou zijn geweest.

"Uiteraard, ik vind dat Ajax een creatieve nummer tien mist”, reageerde hij vervolgens. “Ik heb al vaker gezegd, haal die Halilovic en kijk maar wat er gebeurt. Al zit er aan zulke spelers ook altijd een randje. Niet alles is perfect, maar ze doen wel iets waarvoor mensen naar het stadion komen", aldus Van der Vaart.

"Dat mis je nu bij Ajax", vervolgt de analyticus, die ziet dat Ajax nu vooral moet hopen op een geniale ingeving van Steven Berghuis. “Voor de rest is het inderdaad niet veel. Elf miljoen euro uitgeven terwijl je Mika Godts al hebt... Dat had ik niet gedaan", besluit Van der Vaart kritisch.