Van der Vaart geniet bij Ajax: "Dit is het voetbal waar ik van hou"

Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Arthur
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Als er iemand bij Ajax ooit bekend stond om zijn kenmerkende bluf en branie, dan was het Rafael van der Vaart wel tijdens zijn tijd als speler bij de club. Hij kan als geen ander zien wanneer er bij Ajax iemand rondloopt die in dat opzicht op hem lijkt. Tijdens de teleurstellende Champions League-wedstrijd tegen Benfica zag Van der Vaart één lichtpunt: Rayane Bounida.

Al maanden worstelt Ajax met verschillende posities in het elftal, waaronder die van rechtsbuiten. Spelers als Bertrand Traoré (intussen vertrokken), Steven Berghuis, Victor Edvardsen en de recente aanwinst Raul Moro konden daar niet overtuigen. Maar de Belgische vleugelflitser Bounida bleef tegen Benfica opvallend sterk, merkt ook Van der Vaart op. "Ik heb genoten, dit is het voetbal waar ik van hou. Als jonge jongen in zo'n matig elftal zó'n prestatie neerzetten: dat is hartstikke knap", zegt de oud-topvoetballer in gesprek met de NOS over Bounida.

"Ik hou wel van die bluf. Hij zit natuurlijk ook elke keer vanaf de bank te kijken en ziet heel veel spelers door het ijs zakken. Hij denkt: als ik het nu een beetje laat zien, dan lijkt mij toch dat ze niet om me heen kunnen. En dat is ook gewoon zo."

Toch blijft er een belangrijk probleem bij Ajax bestaan: de jeugdige talenten worden niet altijd voldoende ondersteund door een kern van ervaren spelers die hen kunnen begeleiden en verder kunnen ontwikkelen. Volgens Van der Vaart ontbreekt het bij Ajax aan 'goede geroutineerde spelers'.

Ook Gerald Vanenburg, oud-speler en jarenlang betrokken bij de jeugdopleiding van de Amsterdammers, ziet lichtpuntjes. "Er lopen nu echt goede spelers in de jeugd rond. Ajax heeft áltijd talent. Maar de oudere spelers die dat talent moeten laten groeien, die hebben ze niet. De kern van het elftal moet eerst goed zijn. Je mist gewoon vier van dat soort jongens in je elftal. Want je kunt moeilijk verwachten dat je met een jeugdelftal alles ondersteboven gaat spelen."

