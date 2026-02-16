Van der Vaart noemt drie uitblinkers bij Ajax: "Word ik blij van"

Rafael van der Vaart heeft zaterdagavond genoten van het spel van Ajax tijdens de ruime overwinning op Fortuna Sittard. In de Johan Cruijff ArenA viel vooral het optreden van Rayane Bounida in de smaak bij de oud-international.

Bij het programma Studio Voetbal sprak Van der Vaart zijn enthousiasme uit over de jonge spelers van de Amsterdammers. "Fortuna was vreselijk, laat dat duidelijk zijn, maar ik word blij van die jonge spelers die lef tonen en naar voren voetballen", vertelt Van der Vaart bij Studio Voetbal. "Steur, Bounida en Mokio waren in mijn ogen echt geweldig. Dan wordt iedereen weer blij in de ArenA."

De voormalig middenvelder zag dat zowel Mokio als Bounida hun sterke optreden bekroonden met een doelpunt en was vooral onder de indruk van de kwaliteiten van de Belg. "Na Wesley Sneijder kan ik me niet herinneren dat iemand zo tweebenig is geweest als Bounida. Hij denkt er niet over na", meent de voormalig spelmaker van Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur. "Ik heb daarvan genoten. De tweede helft was niet zo best, maar de eerste helft was prima."

Volgens Van der Vaart zorgen de prestaties van de jonge spelers voor nieuw optimisme bij de club. "Een kinderhand is snel gevuld, maar de jonge jongens geven iets."