Van der Vaart geniet van Ajax-talent: "Zijn fysiek zit heel erg mee"

Rafael van der Vaart kijkt met belangstelling uit naar de jonge talenten die dit seizoen bij Ajax mogelijk hun opwachting gaan maken in het eerste elftal. Tijdens de voorbereiding zag de oud-Ajacied meerdere jeugdspelers een sterke indruk achterlaten, met name de zeventienjarige Aaron Bouwman wekte hoge verwachtingen.

Toch plaatst Van der Vaart een kanttekening bij het inpassen van jeugd in het huidige Ajax-elftal. "Het is natuurlijk een verschil of je ze nu laat spelen of in de belangrijke wedstrijden straks. Vroeger was de basis bij Ajax zo sterk. Als je dan een jonge jongen inpaste, dan verzoop hij eigenlijk niet en kon hij zo meedoen", legt de oud-speler uit bij de NOS.

Volgens Van der Vaart is dat fundament momenteel minder stevig. "Nu is dat natuurlijk wel anders en daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Als het elftal draait is het makkelijker om spelers in te passen, dan wanneer je in een elftal komt dat niets laat zien", aldus de voormalig international.

Tijdens de voorbereiding maakten onder anderen Sean Steur, Rayane Bounida en Aaron Bouwman indruk door te scoren en zich te laten gelden. Vooral Bouwman krijgt van Van der Vaart een duidelijke voorspelling mee. "Bouwman is een hele goede. Met zijn fysiek, dat zit heel erg mee. Ik denk dat die wel het meeste minuten gaat maken."