Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"

Rafael van der Vaart heeft weinig begrip voor het gedrag van voetballers die bij het kleinste tikje al gaan liggen. In de podcast Doorzetters sprak hij zich kritisch uit over deze ontwikkeling in het moderne voetbal.

Van der Vaart steekt van wal. "Daar kan ik me ook aan doodergeren. Soms doe je het wel eens, bijvoorbeeld in een WK-finale als je voorstaat, dan snap je het nog wel. Tegenwoordig zie je ze rollen, rollen, rollen. Ik heb een vriendin die handbalt en dat is pas echt een harde sport. Dan komt ze soms thuis met de neus die de andere kant opstaat. Dan zijn wij een beetje pussies."

Ook over zijn zoon Damian, die net als zijn vader voor Ajax speelt, heeft Van der Vaart een duidelijke mening. "Damian is ook zo'n pussy. Ik heb hem wel verteld dat ik daar niet van hou. De eerste keer had hij dat en toen voetbalde hij daarna verder. Toen heb ik hem gezegd: 'Dat gaan we niet meer doen'. Nu zie je als hij een schop krijgt dan loopt hij mank door. Je mag heus wel een keer gaan liggen hoor. Veel trainers zeggen tegenwoordig ook dat spelers moeten gaan liggen, uit tactische overwegingen. Daar moet je eigenlijk gewoon geel voor geven."