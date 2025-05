Van der Vaart hard voor Ajax: "Het is iets om je voor te schamen"

"Het was eigenlijk een typische Ajax-wedstrijd, waar het ditmaal niet de goede kant voor hen opviel", vertelt Van der Vaart in een video, gedeeld door de NOS. "Het is ongelofelijk. Met vijf wedstrijden te gaan hadden ze negen punten voor, nu staan ze er een achter. Het is iets om je voor te schamen."

En toch verbaast het puntenverlies van Ajax de voormalig voetballer niet. Van der Vaart zei na de 4-0 nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht al dat PSV kampioen zou worden als men alle wedstrijden zou weten te winnen. Sindsdien waren de Eindhovenaren onder meer te sterk voor FC Twente en Feyenoord.

"PSV won de meeste wedstrijden makkelijk, terwijl Ajax heel veel moeite heeft om te winnen van kleine ploegen als ze zelf het spel moeten maken. Tegen de grote namen hebben ze gewonnen, want dan kunnen ze wachten en op de counter spelen", aldus de voormalig international van Oranje.