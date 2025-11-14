Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van der Vaart: "Hij heeft echt een pleurishekel aan jullie"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © MTB-Photo

Oud-Ajacied Rafael van der Vaart was donderdagavond te gast bij Vandaag Inside. De oud-international zit op zondag vaak aan tafel bij Studio Voetbal en dat programma werd uitgebreid besproken. Zo maakte Johan Derksen nogmaals duidelijk dat hij geen fan is van oud-international Pierre van Hooijdonk.

Van der Vaart verzorgt vrijdagavond samen met Van Hooijdonk de analyse bij het WK-kwalificatieduel tussen Polen en Nederland. "Doe je Pierre de groeten van ons?", grapt Derksen aan het einde van de uitzending van Vandaag Inside. "Dat zal hij erg waarderen, denk ik", lacht Van der Vaart. "Hij heeft echt een pleurishekel aan jullie. Maar dat kan ik mij ook wel voorstellen."

René van der Gijp vindt de rol van Van Hooijdonk bij Studio Voetbal opvallend. "Hij is de grote man aan tafel, terwijl wij allemaal weten: hij heeft nog zeven agenda’s. En wat hij zegt, dat vindt hij nooit. Er zit altijd een dubbele bodem in", aldus Van der Gijp. Derksen noemt de oud-spits zelfs 'een vervelende jongen'. 

"Er zitten weinig mensen aan tafel waarvoor je de tv aanzet", meent Derksen. "Van Hooijdonk zit daar geweldig interessant te doen als de grote voetbalkenner, maar wat zegt hij nou op zo'n avond?"

Van der Vaart lacht dat hij de enige is. "Nou, jij springt er positief bovenuit", reageert Derksen. "Want dat kleine Marokkaantje zit daar ook alsof hij de minister van Buitenlandse Zaken is", doelde hij op Ibrahim Afellay.

Rafael van der Vaart Pierre van Hooijdonk Johan Derksen René van der Gijp
