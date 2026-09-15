Van der Vaart: "Ik vind hem een hele goede, interessante speler"

Rafael van der Vaart vindt FC Utrecht-spits Artem Stepanov een vermakelijke voetballer. De 19-jarige spits van FC Utrecht werd in een interview gevraagd naar of hij Van der Vaart kende. Dat deed hij niet, maar de oud-middenvelder blijft enthousiast.

Stepanov werd gevraagd welke speler er voor hem nóg jonger was en wist te scoren in vijf opeenvolgende Eredivisieduels. "Ik weet het niet", zei Stepanov daarover, die niet wist wie de legendarisch voormalig middenvelder was. "Dan ga ik vanavond in bed beelden van hem kijken", zei Stepanov verder nog.

Vatte Van der Vaart het als een belediging op? "Nee joh, tuurlijk niet. De leeftijd gaat hard, 43 jaar al. Mijn zoon heeft mij bijna niet eens zien spelen, die is twintig. Ik zou geen beelden gaan kijken, want zo goed wordt hij nooit", zegt Van der Vaart lachend. "Voor Utrecht is het echt een topspits, leuk. Ik vind hem wel een hele goede, interessante speler. Het is echt een verschijning op het veld."