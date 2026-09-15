Van der Vaart: "Ik vind hem een hele goede, interessante speler"
Rafael van der Vaart vindt FC Utrecht-spits Artem Stepanov een vermakelijke voetballer. De 19-jarige spits van FC Utrecht werd in een interview gevraagd naar of hij Van der Vaart kende. Dat deed hij niet, maar de oud-middenvelder blijft enthousiast.
Stepanov werd gevraagd welke speler er voor hem nóg jonger was en wist te scoren in vijf opeenvolgende Eredivisieduels. "Ik weet het niet", zei Stepanov daarover, die niet wist wie de legendarisch voormalig middenvelder was. "Dan ga ik vanavond in bed beelden van hem kijken", zei Stepanov verder nog.
Vatte Van der Vaart het als een belediging op? "Nee joh, tuurlijk niet. De leeftijd gaat hard, 43 jaar al. Mijn zoon heeft mij bijna niet eens zien spelen, die is twintig. Ik zou geen beelden gaan kijken, want zo goed wordt hij nooit", zegt Van der Vaart lachend. "Voor Utrecht is het echt een topspits, leuk. Ik vind hem wel een hele goede, interessante speler. Het is echt een verschijning op het veld."
Zet in op Ajax tegen Willem II!
Ajax speelt dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"
Kooijman: "Ik moest lachen toen ik bij Ajax op de tribune zat"
Van der Vaart: "Ik vind hem een hele goede, interessante speler"
Driessen waarschuwt Jordi Cruijff: "Die zit meer aan het lachgas"
Matthäus prijst Ajacied: "Als hij zo doorgaat in Amsterdam..."
'Vervelend nieuws over blessure Bouwman': "Het is een raadsel"
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Johan Cruijff ArenA krijgt primeur met Europese topwedstrijd
Anass Salah-Eddine gepresenteerd in Griekenland, rugnummer bekend
Maaskant moet lachen om Berghuis: "Dat kun je aan hem zien"
Valentijn Driessen tipt de KNVB: "Ga dan het vak ontruimen!"
Wout Weghorst weer in Oranje? "Ik zou zo snel geen andere weten"
Vermoedelijke opstelling Ajax-Willem II: Gloukh begint in de basis
Theo de Jong enthousiast over Ajacied: "Hij past zich prima aan"
Jans over Ajax-legende: "Je bent gewoon een onbekende speler"
Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"
BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'
'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'
'Update: Ajax meent goede kans te hebben op handtekening Bissouma'
Míchel deelt foto en maakt Ajax-fans gek: "Beste nog niet gezien"
Wint Ajax ook van Willem II? BetMGM pakt uit met deze leuke odds
Janse krijgt grote contractverlenging: "Hecht Cruijff waarde aan"
'Annekee Molenaar eindelijk open over breuk met Matthijs de Ligt'
Stepanov (FC Utrecht) evenaart Ajax-legende: "Die ken ik niet"
"Waarom 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena naar huis sturen?"
Henk Spaan bekritiseert Ajacied: "Hij had gewisseld mogen worden"
Hugo Borst bedreigd na column over Ajax-PSV: "Vlektyfus, cholera"
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
'Kenneth Taylor na relatiebreuk alweer gespot met nieuwe vlam'
Ajacied verbaast Ron Jans: "En dan ga je een biertje drinken..."