Ajax historie & oud-spelers

Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"

Amber
bron: De Telegraaf
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart en Estavana Polman hebben vrijdag een bijzondere en emotionele dag beleefd. De Nederlandse handbalster speelde haar laatste wedstrijd voor Rapid Boekarest en kreeg daarbij steun vanaf de tribune van haar partner, die speciaal voor het afscheid was afgereisd naar Roemenië.

Aanvankelijk leek Van der Vaart het afscheid te moeten missen. De afscheidswedstrijd van Polman stond namelijk gepland op dezelfde dag als zijn jaarlijkse padeltoernooi in Nederland. "Dat knaagde wel aan me. Ik kon er niets aan doen, maar ik voelde me er toch lullig over", vertelt Van der Vaart aan De Telegraaf. "Hoe je het ook wendt of keert, zo’n laatste wedstrijd is gewoon een bijzonder moment, een mijlpaal. Es heeft zo’n fantastische carrière gehad, voor haar én voor mezelf baalde ik er echt van."

Tot zijn opluchting werd het duel om organisatorische redenen een dag vervroegd. "Ik sprong nog net geen gat in de lucht en belde Es meteen op toen ik het las. 'Ik ben er toch bij schat', riep ik door de telefoon. Ik geloof dat dingen gaan zoals ze moeten gaan, dus dit moest gewoon zo zijn."

Voor Van der Vaart pakte de wijziging perfect uit, al gold dat niet voor iedereen. "Voor mij was het dus top, maar voor wat vriendinnen van Es was het minder", lacht hij. "Zij hadden hun vliegticket al geboekt en zouden op zaterdagochtend, vlak voor de wedstrijd, landen. Maar heel eerlijk, daar had ik op dat moment geen medelijden mee, haha. Ik was vooral blij voor mezelf."

Polman nam uiteindelijk afscheid met een overwinning. De Nederlandse maakte acht doelpunten tijdens de 32-30 zege op Baia Mare. Na afloop volgde een emotionele ereronde met dochter Jesslynn en werd ze door haar ploeggenoten in de lucht gegooid. "Het was fantastisch", blikt Polman terug. "En ik werd door mijn teamgenoten gejonast. Ik wilde nog één laatste keer genieten. Maar weet je, nu voel ik ook echt dat het goed is. Ik ben niet zo sentimenteel, maar ik heb Raf alleen maar zien huilen op de tribune."

