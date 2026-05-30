Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"

Rafael van der Vaart en Estavana Polman hebben vrijdag een bijzondere en emotionele dag beleefd. De Nederlandse handbalster speelde haar laatste wedstrijd voor Rapid Boekarest en kreeg daarbij steun vanaf de tribune van haar partner, die speciaal voor het afscheid was afgereisd naar Roemenië.

Aanvankelijk leek Van der Vaart het afscheid te moeten missen. De afscheidswedstrijd van Polman stond namelijk gepland op dezelfde dag als zijn jaarlijkse padeltoernooi in Nederland. "Dat knaagde wel aan me. Ik kon er niets aan doen, maar ik voelde me er toch lullig over", vertelt Van der Vaart aan De Telegraaf. "Hoe je het ook wendt of keert, zo’n laatste wedstrijd is gewoon een bijzonder moment, een mijlpaal. Es heeft zo’n fantastische carrière gehad, voor haar én voor mezelf baalde ik er echt van."

Tot zijn opluchting werd het duel om organisatorische redenen een dag vervroegd. "Ik sprong nog net geen gat in de lucht en belde Es meteen op toen ik het las. 'Ik ben er toch bij schat', riep ik door de telefoon. Ik geloof dat dingen gaan zoals ze moeten gaan, dus dit moest gewoon zo zijn."