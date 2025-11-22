Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Van der Vaart kijkt naar Ajax: "Dan moeten ze belasting betalen"

Arthur
bron: de Volkskrant
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart kijkt met veel waardering terug op zijn samenwerking met Dick 'Cooky' Voorn bij het Nederlands elftal. De 109-voudig international vindt dat de rol van zo’n assistent vaak wordt onderschat en haalt Ajax als voorbeeld aan.

In een gesprek met De Volkskrant krijgt Van der Vaart de keuze voorgelegd: Cooky Voorn of Louis van Gaal? "Cooky Voorn! Absoluut. Als je het over aardig hebt, over een goedzak hebt…", reageert de voormalig spelmaker.

Voorn was ruim 26 jaar assistent-trainer bij Fortuna Sittard en op zijn advies werd ook Bert van Marwijk aangesteld. Van Marwijk nam hem later mee naar Borussia Dortmund, Feyenoord en Oranje. "De Cooky-rol wordt in het voetbal zo onderschat", zegt Van der Vaart. "Heb jij gezien wat er bij Ajax aan het begin van dit seizoen op de bank zat? Heitinga, Fred Grim, Marcel Keizer, Frank Peereboom – het lijkt wel alsof ze iedere keer dat ze lachen, belasting moeten betalen."

