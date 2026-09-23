Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart krijgt live vraag van ex Sylvie: "Ben heel benieuwd"

Arthur
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Sylvie Meis heeft Rafael van der Vaart verrast tijdens een podcast van BILD. De ex-vrouw van de voormalig international had een vraag ingesproken, die Van der Vaart vervolgens uitgebreid beantwoordde.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Van der Vaart was te gast in de podcast van BILD om vooruit te blikken op het duel tussen Nederland en Duitsland. Tijdens het gesprek kwamen ook onderwerpen uit zijn privéleven aan bod. Op een gegeven moment werd een audiofragment afgespeeld waarin Sylvie Meis in het Duits haar ex-man toesprak. "Hey Rafael", begint Meis. "Wanneer was je het meest trots op onze zoon Damián? Daar ben ik heel benieuwd naar. Lieve groeten."

Van der Vaart hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. "Ik ben altijd trots. Er zijn zo veel momenten", zegt de voormalig middenvelder. Vervolgens kiest hij toch een specifiek moment waarop hij bijzonder trots was op zijn zoon. "Ik denk de situatie met Sylvie, hoe hij daarmee is omgegaan. En de manier waarop hij nu met Estavana omgaat, maakt me trots. Hoe we het allemaal samen voor elkaar hebben gekregen. De manier waarop hij met zijn moeder omgaat, hoe hij met zijn zus omgaat, met Estavana, alles... Het is echt ongelooflijk mooi."

Van der Vaart benadrukt daarmee vooral hoe Damián is omgegaan met de veranderingen binnen zijn familie. De zoon van Van der Vaart en Meis heeft inmiddels een goede band met zowel zijn moeder als de huidige partner van zijn vader, handbalster Estavana Polman. "Eigenlijk is voetbal voor mij dan maar een bijzaak", besluit Van der Vaart.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax viert de zoveelste goal tegen WFC Aktobe

Ajax Vrouwen veegt in eigen huis de vloer aan met WFC Aktobe

0
Erik ten Hag in gesprek met ESPN

Ten Hag over Ajax-tijd: "Anders wellicht een succes geworden..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax Vrouwen veegt in eigen huis de vloer aan met WFC Aktobe

Ten Hag over Ajax-tijd: "Anders wellicht een succes geworden..."

Van der Vaart krijgt live vraag van ex Sylvie: "Ben heel benieuwd"

Lionel Messi komt met uitnodiging naar Ajax: "Geweldig om te zien"

Gloukh te egoïstisch? "Dat gaat op een gegeven moment irriteren"

Brobbey is slimmer geworden: "Bij Ajax was hij al na een uur op"

Eriksen (34) per direct weg bij VfL Wolfsburg: "Op zijn verzoek"

Etienne Vaessen een optie voor Ajax? "Een interessant profiel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws