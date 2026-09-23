Van der Vaart krijgt live vraag van ex Sylvie: "Ben heel benieuwd"
Sylvie Meis heeft Rafael van der Vaart verrast tijdens een podcast van BILD. De ex-vrouw van de voormalig international had een vraag ingesproken, die Van der Vaart vervolgens uitgebreid beantwoordde.
Van der Vaart was te gast in de podcast van BILD om vooruit te blikken op het duel tussen Nederland en Duitsland. Tijdens het gesprek kwamen ook onderwerpen uit zijn privéleven aan bod. Op een gegeven moment werd een audiofragment afgespeeld waarin Sylvie Meis in het Duits haar ex-man toesprak. "Hey Rafael", begint Meis. "Wanneer was je het meest trots op onze zoon Damián? Daar ben ik heel benieuwd naar. Lieve groeten."
Van der Vaart hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. "Ik ben altijd trots. Er zijn zo veel momenten", zegt de voormalig middenvelder. Vervolgens kiest hij toch een specifiek moment waarop hij bijzonder trots was op zijn zoon. "Ik denk de situatie met Sylvie, hoe hij daarmee is omgegaan. En de manier waarop hij nu met Estavana omgaat, maakt me trots. Hoe we het allemaal samen voor elkaar hebben gekregen. De manier waarop hij met zijn moeder omgaat, hoe hij met zijn zus omgaat, met Estavana, alles... Het is echt ongelooflijk mooi."
Van der Vaart benadrukt daarmee vooral hoe Damián is omgegaan met de veranderingen binnen zijn familie. De zoon van Van der Vaart en Meis heeft inmiddels een goede band met zowel zijn moeder als de huidige partner van zijn vader, handbalster Estavana Polman. "Eigenlijk is voetbal voor mij dan maar een bijzaak", besluit Van der Vaart.
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