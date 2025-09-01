AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over verkoop van Brian Brobbey'
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Van der Vaart kritisch: "Ajax heeft geen versterkingen gehaald"

Amber
bron: Studio Voetbal
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Het 1-1 gelijkspel van Ajax tegen FC Volendam levert de nodige kritiek op bij Studio Voetbal. De analisten van de NOS zijn scherp over zowel het veldspel als het beleid van de Amsterdammers.

Michiel Kramer, spits van RKC Waalwijk, stoorde zich met name aan het optreden van trainer John Heitinga voor de camera. "Je kon zo intekenen wat Heitinga ging zeggen. Geen idee, weet ik niet. Nietszeggend interview", zei Kramer zichtbaar geïrriteerd.

Volgens Ibrahim Afellay ontbreekt het Ajax vooral aan helderheid en tempo. "Stel gewoon spelers op de juiste positie. Ajax speelde in een veel te laag tempo en dat was makkelijk te belopen en te verdedigen voor Volendam. Er was ook geen diepte. Ze weten niet van elkaar wat ze willen. Berghuis stond op 10, Raúl Moro op rechtsbuiten. En Oscar Gloukh, voor een gigantisch bedrag gehaald, is een geweldige aanvallende middenvelder en stond op linksbuiten."

Ook Rafael van der Vaart spaarde de club niet en uitte zijn zorgen over het aankoopbeleid. "Ajax heeft geen versterkingen gehaald. Ajax staat voor jeugd. Als er iemand echt beduidend beter is, haalde je vroeger iemand en legde je daar een goed bedrag voor neer. Nu worden er spelers voor elf miljoen gehaald die je ook in de jeugd hebt lopen. Jan Faberski wordt verhuurd aan PEC Zwolle, maar die is niet minder dan Raúl Moro."

