Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"

Het Nederlands elftal is op het WK na een zenuwslopende strafschoppenserie uitgeschakeld door Marokko en bondscoach Ronald Koeman kreeg na afloop veel kritiek vanwege zijn tactische strijdplan met vijf verdedigers en drie aanvallers. Pierre van Hooijdonk was voor aanvang van het duel echter nog enthousiast.

"Ik vind het een goede zet van de bondscoach, dat je rekening houdt met de tegenstander. Dit is gewoon een heel pittige kluif. Dan begrijp ik dit hartstikke goed", sprak de voormalig profvoetballer tijdens de voorbeschouwing bij de NOS.

"Oranje heeft heel veel wedstrijden weggegeven en dan wil je toch een stukje zekerheid inbouwen, omdat Marokko met name aan de rechterkant met Achraf Hakimi en Brahim Díaz heel sterk is", constateert Van Hooijdonk. "Ik vind het logisch. Een aanpassing doen, kijkend naar de tegenstander, vind ik gewoon heel goed. Daar ben je trainer voor", legt de analyticus uit.