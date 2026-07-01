Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"
Het Nederlands elftal is op het WK na een zenuwslopende strafschoppenserie uitgeschakeld door Marokko en bondscoach Ronald Koeman kreeg na afloop veel kritiek vanwege zijn tactische strijdplan met vijf verdedigers en drie aanvallers. Pierre van Hooijdonk was voor aanvang van het duel echter nog enthousiast.
"Ik vind het een goede zet van de bondscoach, dat je rekening houdt met de tegenstander. Dit is gewoon een heel pittige kluif. Dan begrijp ik dit hartstikke goed", sprak de voormalig profvoetballer tijdens de voorbeschouwing bij de NOS.
"Oranje heeft heel veel wedstrijden weggegeven en dan wil je toch een stukje zekerheid inbouwen, omdat Marokko met name aan de rechterkant met Achraf Hakimi en Brahim Díaz heel sterk is", constateert Van Hooijdonk. "Ik vind het logisch. Een aanpassing doen, kijkend naar de tegenstander, vind ik gewoon heel goed. Daar ben je trainer voor", legt de analyticus uit.
Rafael van der Vaart was echter voor de aftrap al sceptisch over de behoudende opstelling. "Het is wel typisch Koeman. Hij was trainer van Ajax toen ik er speelde", blikt hij terug. "Toen speelden we altijd 4-3-3, behalve in de Champions League. Dan speelde hij 5-3-2. Dat doet hij eigenlijk nu ook. Je past je aan aan een tegenstander waarvan ik zeg: Wij zijn beter. Ik hoop dat het goed uitpakt. Ik zou het alleen niet doen", benadrukt Van der Vaart.
Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"
Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"
Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"
Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"
Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"
Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse
BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal
Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"
Ajax bevestigt definitief vertrek van drie huurlingen: "Bedankt"
Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"
'Ajax-doelwit transfervrij op te pikken na afscheid bij club'
'Ajax-icoon wil samen met investeerders Belgische club kopen'
Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"
BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético
Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club
Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"
Daley Blind plots clubloos nadat Girona hem online uitzwaait
Nigel de Jong weg bij de KNVB? "Hij pakte in januari niet door"
'Ajax mengt zich in strijd om Duitse keeper van 5 miljoen euro'
Weghorst: "Geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan"
Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"
VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop
Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"
Ajax meldt vertrek verdediger: "Daar kijken we erg naar uit"
Henrique officieel Ajacied: "Hebben hier lange tijd aan gewerkt"
Zlatan fileert oud-Ajacied: "Ik vond het echt helemaal niets"
Weghorst kan profiteren van Oranje-drama: "Zo ken ik Wout wel"
Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"
Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko
Theo Janssen keek in Playboy: "Haalde de middelste poster eruit"