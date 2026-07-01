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Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"

Niek
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal is op het WK na een zenuwslopende strafschoppenserie uitgeschakeld door Marokko en bondscoach Ronald Koeman kreeg na afloop veel kritiek vanwege zijn tactische strijdplan met vijf verdedigers en drie aanvallers. Pierre van Hooijdonk was voor aanvang van het duel echter nog enthousiast. 

"Ik vind het een goede zet van de bondscoach, dat je rekening houdt met de tegenstander. Dit is gewoon een heel pittige kluif. Dan begrijp ik dit hartstikke goed", sprak de voormalig profvoetballer tijdens de voorbeschouwing bij de NOS. 

"Oranje heeft heel veel wedstrijden weggegeven en dan wil je toch een stukje zekerheid inbouwen, omdat Marokko met name aan de rechterkant met Achraf Hakimi en Brahim Díaz heel sterk is", constateert Van Hooijdonk. "Ik vind het logisch. Een aanpassing doen, kijkend naar de tegenstander, vind ik gewoon heel goed. Daar ben je trainer voor", legt de analyticus uit. 

Rafael van der Vaart was echter voor de aftrap al sceptisch over de behoudende opstelling. "Het is wel typisch Koeman. Hij was trainer van Ajax toen ik er speelde", blikt hij terug. "Toen speelden we altijd 4-3-3, behalve in de Champions League. Dan speelde hij 5-3-2. Dat doet hij eigenlijk nu ook. Je past je aan aan een tegenstander waarvan ik zeg: Wij zijn beter. Ik hoop dat het goed uitpakt. Ik zou het alleen niet doen", benadrukt Van der Vaart. 

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