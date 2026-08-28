Van der Vaart kritisch op Ajacied: "Vindt zich veel beter dan hij is"
Marcos Leonardo kende donderdagavond een moeizame wedstrijd in het shirt van Ajax. De aanvaller kreeg tijdens de 5-3 zege op FC Sion meerdere mogelijkheden om zichzelf op het scorebord te zetten, maar wist het net niet te vinden. Ook ploeggenoot Jorthy Mokio kon zijn frustratie na een van de gemiste kansen niet verbergen en kreeg kritiek op zijn invalbeurt.
Leonardo verscheen na een uur binnen de lijnen en kreeg in de slotfase een uitgelezen mogelijkheid. Volgens Wim Kieft ontbreekt het de spits momenteel vooral aan vertrouwen. "Wat je nodig hebt, is een doelpunt om het goede gevoel te krijgen", zegt Kieft bij Ziggo Sport. Wanneer Leonardo in blessuretijd oog in oog komt te staan met Anthony Racioppi, gaat het opnieuw mis. "Doe eens rustig man", reageert Kieft. "Je staat helemaal vrij! Laat ‘m gewoon in de andere hoek vallen. Maar goed, dat typeert ook het moment waarin hij zit." Leonardo had de bal ook kunnen afleggen op Mokio, die vervolgens zichtbaar geïrriteerd reageerde.
Rafael van der Vaart herkent de situatie waarin Leonardo zich bevindt. "Als je niet in vorm bent, is het net alsof je op een handbaldoel moet schieten. Als je in vorm bent, dan staat er niet eens een keeper in het doel. Zo is het gewoon. Dat is vorm."
Kieft neemt het eveneens op voor de Ajax-aanvaller. "Het is makkelijk voor ons om kritiek te uiten, maar hij zit er midden in", stelt de oud-spits. "Het gaat een eigen leven leiden in z’n hoofd. Het publiek begint een beetje te morren en heeft met Tolu een nieuwe held gevonden. Dan werkt het allemaal even niet mee voor die jongen. Daar moet je doorheen. Je moment gaat komen en dan moet je het pakken."
Ook Mokio ontkomt niet aan kritiek van de analisten. De middenvelder kwam in de eerste helft binnen de lijnen voor de geblesseerde Youri Regeer. "Die gaat in de tweede helft op de plek van Klaassen spelen. Zo slordig! Houd het gewoon simpel, weet je", aldus Kieft.
Van der Vaart denkt dat Mokio vooral gebaat is bij een duidelijke opdracht. "Ik heb het gevoel dat als je tegen hem zegt ‘jij bent gewoon nummer zes en je speelt de bal niet verder dan drie meter’, je echt wereldspeler aan hem hebt. Alleen vrees ik dat hij zichzelf veel beter vindt dan hij uiteindelijk is."
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