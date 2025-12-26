AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Van der Vaart kritisch op Ajax: "Daar word je geen kampioen mee"

Joram
bron: Ajax Life
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart heeft het opgenomen voor Oscar Gloukh. De Ajax-aanwinst van afgelopen zomer lijkt zijn draai te hebben gevonden in Amsterdam, maar aan het begin van het seizoen kreeg hij nog wel eens kritiek, werd hij gewisseld of aan de kant gehouden vanwege zijn verdedigende werk. Van der Vaart vergelijkt Gloukhs situatie met zijn eigen periode bij Midtjylland in Denemarken.

"Mijn stokpaardje was: ik speel met gasten die elke bal lukraak over de lijn schieten, of met een tackle hun eigen fouten moeten herstellen", begint Van der Vaart in Ajax Life. "Dat heb je dus liever dan iemand die nog iets kan creëren, maar soms zijn man een keer laat lopen? Vind ik een rare denkwijze. Als Ajax dat niet gaat terugkrijgen in de opleiding, breng je allemaal zesjes voort. En daar word je geen kampioen mee."

Van der Vaart vervolgt: "Niet dat je een heel elftal om Gloukh heen moet bouwen, want zo goed is hij natuurlijk nog niet, maar geef hem niet te veel defensieve opdrachten. Vroeger gaven ze buitenspelers een simpele opdracht mee: tegenstander opzoeken. Gaat het fout? Maakt niet uit, dan doe je het nóg een keer."

"Als het bij Mika Godts twee keer niet lukt, gaat alles meteen terug. Daar heb je geen reet aan. In onze tijd had je altijd nog twee of drie spelers die dat konden. Dan komt er rust, is het niet meer te belopen voor die grote gasten. Maar ik mis het pure voetbal. Techniek was niet voor niets nummer één", aldus Van der Vaart.

