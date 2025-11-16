Van der Vaart kritisch op Ajax-opleiding: "Weer zo’n knakworst"

Fozcast
Rafael van der Vaart vindt dat zijn zoon Damian moet accepteren dat zijn vader een bekende voetballer is geweest. Damian speelt momenteel in de jeugdopleiding van Ajax, waar Rafael twintig jaar geleden afscheid nam als speler. Van der Vaart kreeg de vraag of het lastig is voor Damian dat hij de zoon is van een voormalig international.

"Daar heb ik het met hem over gehad. Voorop staat dat hij een totaal andere speler is dan ik", zegt Rafael van der Vaart tegen De Telegraaf. "Maar ik vind dat je moet oppassen dat je als jonge speler in excuses gaat leven. Ja, maar de druk van mijn vader. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Nee. Soms is het een voordeel dat ik zijn vader ben. Soms een nadeel. Je moet dat een beetje omarmen."

Van der Vaart ziet dat te weinig Ajax-jeugdspelers echt genieten van het spel. Volgens hem ogen ze als robots. "Komt weer een of andere knakworst met allerlei opdrachten. Door strikte schema’s wordt het creatieve brein platgelegd. Bij mij zou dat ook niet hebben gewerkt. Ik voetbalde zoals ik leef: op intuïtie."

Van der Vaart is al geruime tijd tv-analist en hij vindt dat hij in zijn werk mentaal vrij moet zijn. "Ik moet kunnen zeggen wat ik denk, dingen eruit kunnen floepen. Dat is wie ik ben en misschien ook wel mijn kracht. Als dat niet langer kan, moet ik stoppen", aldus Rafael van der Vaart.

