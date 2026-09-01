Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"

Mokio beschikt volgens Van der Vaart over genoeg kwaliteiten om als verdedigende middenvelder te spelen. Het probleem zit volgens hem vooral in de manier waarop de jonge Belg met de bal omgaat. "Ik snap het niet en je hebt als jonge speler ook mensen om je heen", begint Van der Vaart tijdens de NOS Voetbalpodcast. "Ajax heeft een nieuwe nummer zes nodig. Voor mijn gevoel is dat al twee jaar lang zo. Hij heeft alles om een hele goeie nummer zes te zijn."

Toch ziet Van der Vaart dat Mokio het zichzelf moeilijk maakt. "Hij is sterk, kan ballen afpakken, alleen hij denkt dat hij beter is dan hij is. Daardoor krijg je dat hij aangespeeld wordt en dat hij dan denkt: 'Ik ga hem achter mijn standbeen meenemen' en dan is die bal weg." Volgens Van der Vaart zou Mokio veel meer kunnen bereiken als hij zijn spel eenvoudiger houdt. "Dat niemand bij Ajax zegt: 'Jongen, als jij simpel speelt dus ballen afpakt en inlevert', dan hadden zij Amrabat helemaal niet willen hebben."