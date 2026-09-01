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Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"

Joram
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart heeft stevige kritiek op Jorthy Mokio. Volgens de oud-speler had de Ajax-middenvelder een belangrijke rol op de nummer zes-positie kunnen krijgen. Van der Vaart denkt zelfs dat de komst van Sofyan Amrabat dan niet nodig was geweest.

Mokio beschikt volgens Van der Vaart over genoeg kwaliteiten om als verdedigende middenvelder te spelen. Het probleem zit volgens hem vooral in de manier waarop de jonge Belg met de bal omgaat. "Ik snap het niet en je hebt als jonge speler ook mensen om je heen", begint Van der Vaart tijdens de NOS Voetbalpodcast. "Ajax heeft een nieuwe nummer zes nodig. Voor mijn gevoel is dat al twee jaar lang zo. Hij heeft alles om een hele goeie nummer zes te zijn."

Toch ziet Van der Vaart dat Mokio het zichzelf moeilijk maakt. "Hij is sterk, kan ballen afpakken, alleen hij denkt dat hij beter is dan hij is. Daardoor krijg je dat hij aangespeeld wordt en dat hij dan denkt: 'Ik ga hem achter mijn standbeen meenemen' en dan is die bal weg." Volgens Van der Vaart zou Mokio veel meer kunnen bereiken als hij zijn spel eenvoudiger houdt. "Dat niemand bij Ajax zegt: 'Jongen, als jij simpel speelt dus ballen afpakt en inlevert', dan hadden zij Amrabat helemaal niet willen hebben."

"Dan heb je gewoon een jong talent die daar al twee jaar had kunnen spelen. Alleen hij vindt zichzelf beter. Hij moet scoren, assists geven. Ik vind het jammer dat hij het zelf niet ziet." De kritiek van Van der Vaart gaat verder. Hij vindt dat Mokio vooral moet leren van zijn fouten en minder risico moet nemen. "Het begint bij jezelf, maar bij elk balverlies zou je moeten zeggen: 'Wisselen' bij wijze van spreken."

De komst van Amrabat maakt de situatie voor Mokio volgens Van der Vaart alleen maar lastiger. "Nu komt Amrabat en gaat hij niet meer spelen. Nu moet hij hopen dat hij af en toe een kans krijgt als acht."

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