Van der Vaart kritisch op beleid Ajax: "Ik snap er geen reet van"

Rafael van der Vaart begrijpt weinig van de radiostilte van Ajax richting Wesley Sneijder. In het programma Rondo laat de oud-international weten dat hij het onbegrijpelijk vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff na een eerste gesprek nog altijd geen contact heeft opgenomen met zijn voormalige ploeggenoot.

Sneijder werd onlangs door de clubleiding van Ajax benaderd voor een mogelijke rol binnen de organisatie. Na een gesprek met Cruijff bleef het echter stil vanuit Amsterdam. Volgens Van der Vaart is dat moeilijk te begrijpen.

"Ik vind het namelijk ongelooflijk dat er nog niet gebeld is. Ik snap er geen reet van", zegt Van der Vaart stellig aan tafel bij Rondo. "Hij zit iedere keer hier aan tafel en het staat morgen weer helemaal vol met ‘Ik wil wat doen, ik wil wat doen!’. Maar met zijn status vind ik het ongelooflijk dat hij hier elke keer moet zitten."