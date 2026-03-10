Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart kritisch op beleid Ajax: "Ik snap er geen reet van"

Arthur
bron: Rondo
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart begrijpt weinig van de radiostilte van Ajax richting Wesley Sneijder. In het programma Rondo laat de oud-international weten dat hij het onbegrijpelijk vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff na een eerste gesprek nog altijd geen contact heeft opgenomen met zijn voormalige ploeggenoot.

Sneijder werd onlangs door de clubleiding van Ajax benaderd voor een mogelijke rol binnen de organisatie. Na een gesprek met Cruijff bleef het echter stil vanuit Amsterdam. Volgens Van der Vaart is dat moeilijk te begrijpen.

"Ik vind het namelijk ongelooflijk dat er nog niet gebeld is. Ik snap er geen reet van", zegt Van der Vaart stellig aan tafel bij Rondo. "Hij zit iedere keer hier aan tafel en het staat morgen weer helemaal vol met ‘Ik wil wat doen, ik wil wat doen!’. Maar met zijn status vind ik het ongelooflijk dat hij hier elke keer moet zitten."

Gerelateerd:
Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou wijst naar Ajax: "Leg je de lat dan zo enorm hoog?"

0
Chris Woerts

Woerts over salaris Jordi Cruijff: "Kan zijn salaris verdubbelen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties