Van der Vaart laat zich opnieuw uit over Ronaldo: "Een probleem"
Portugal neemt het woensdagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op tegen Congo en Rafael van der Vaart heeft zich weer eens uitgesproken over zijn voormalige ploeggenoot Cristiano Ronaldo.
"Mijn eerste gevoel zegt dat Portugal zonder hem beter af is", vertelt hij op de website van de NOS. "Alleen: hoe neem je op een mooie manier afscheid van zo'n speler? Als hij erbij is, moet je hem ook laten spelen. Hij is nog zó fit, daar kun je hem niet op pakken. Hij wacht vaker ballen af dan voorheen, maar verder doet hij nog genoeg. En hij maakt nog steeds zijn doelpunten. Dat maakt het allemaal heel dubbel", constateert Van der Vaart.
"Door zijn eigen grootsheid is hij een probleem aan het worden", vervolgt hij realistisch. "Aan de andere kant: hij is op zijn positie nog altijd het beste wat Portugal te bieden heeft. Van die andere spits, Gonçalo Ramos, word ik niet warm of koud", aldus Van der Vaart, die wel respect heeft voor CR7. "We hoeven niet aan hem te twijfelen. Bij iemand van 41 jaar is respect wel op zijn plaats. Het Nederlands elftal zou heel blij zijn geweest met zo'n gast in de spits."
"Mijn gevoel is dat het middenveld van Portugal dit jaar juist beter uit de verf komt, omdat Ronaldo begrijpt dat hij die ballen niet meer moet halen", legt de ex-prof uit. "Hij is echt een aanspeelpunt dat doelpunten moet maken. Het zou hem alleen sieren als hij de vrije trappen overlaat aan Bruno Fernandes."
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