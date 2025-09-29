Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

Niek

Ajax won zaterdag in de Johan Cruijff Arena met 2-1 van NAC Breda, maar Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart waren niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. Van Hooijdonk liet zondagavond bij Studio Voetbal een pijnlijk fragment zien met twee situaties vanuit de opbouw. 

"Als je keeper (Jaros, red.) buitenkant voet een pass naar de back gaat geven, dan is er iets fout", liet de voormalig Oranje-international weten voor de camera's van NOS. "Dit is een wedstrijdje wie kan de slechtste bal naar elkaar spelen? Uiteindelijk wint Gaaei. Dit was eigenlijk de hele wedstrijd zo", weet Van Hooijdonk.

Van der Vaart wilde de beelden graag nog een keer zien, maar toonde zich ook kritisch. "Die gasten achter ons (elftal van Noordpool UFC uit Groningen, red.) spelen ook beter positiespel", constateert hij. "Het lijkt wel trefbal, dat ze elkaar willen afschieten", besluit hij met een grote glimlach over de pass van Gaaei. 

